Рианна закрутила роман с рэпером A$AP Rocky – СМИ

Барбадосская исполнительница Рианна недавно разорвала отношения с миллиардером из Саудовской Аравии, как уже в СМИ говорят о новом романе с рэпером A$AP Rocky. К слову, в этом году он приедет в Киев на фестиваль Atlas Weekend.

В издании The Sun отмечают, что 31-летних звезд неоднократно видели вместе в неформальной обстановке. К примеру, 17 января Рианна и A$AP Rocky посетили благотворительный концерт в Нью-Йорке, а после провели ночь в отеле.

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"Они действительно наслаждаются компанией друг друга", – рассказал инсайдер. И хотя Рианна пока не спешит заявлять миру о новом возможном любовнике, их роман развивается стремительно, и это ей доставляет настоящее удовольствие.

"Между ними все достаточно просто. Она не думает, есть ли у них с Рокки будущее. Она – новоиспеченная одинокая женщина, которая развлекается", – добавил инсайдер.

Что интересно, 2 декабря, Рианна прибыла на "модный Оскар" – премию The Fashion Awards 2019 – в компании рэпера, но тогда они довольно скованно вели себя на красной дорожке. На то время певица еще находилась в трехлетних отношениях с миллиардером Хассаном Джамилем.

К слову, слухи о романе пары появляются в сети уже не впервые. Еще в 2013 году их заподозрили в отношениях, но тогда рэпер все опроверг. Что интересно, в том же году Рианна снялась в клипе A$AP Rocky под названием Fashion Killa.

A$AP Rocky – Fashion Killa: смотреть видео онлайн