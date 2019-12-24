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Риз Уизерспун поразила сходством со своей дочерью: фото

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Риз Уизерспун показала фото с дочкой / Instagram / @reesewitherspoon

Голливудская актриса Риз Уизерспун может похвастаться замечательными отношениями с тремя детьми: 20-летней Авой, 16-летним Диконом и 7-летним Теннеси. Знаменитость часто демонстрирует семейную идиллию в сети, публикуя снимки с потомками.

В канун католического Рождества Риз Уизерспун в который раз умилила сеть общей фотографией со своей дочерью Авой. На праздничном селфи обе красавицы позировали в черном наряде, который дополнили украшениями. Риз и Ава сделали похожий макияж с акцентом на красные губы, что еще больше подчеркнуло их сходство. Поэтому в сети уже успели посмеяться, что на фото – не мама с дочкой, а двойняшки.

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Уже в посте 43-летняя актриса призналась, что сходила на вечеринку с Авой. Это и неудивительно, ведь дочь Риз Уизерспун может смело назвать своей подругой. Да и выглядит голливудская звезда, как ее сверстник.

Вечеринка для девочек с моей любимой дочерью. Ладно, с моей единственной дочерью, но все же,
– написала с юмором Риз Уизерспун.

Как известно, Ава – первенец актрисы. Риз Уизерспун родила девочку, когда была в браке с Райаном Филиппом. Кроме этого, супруги воспитывали сына Дикона. После развода в 2008 году дети захотели жить со звездной мамой, однако часто посещают имение своего отца и активно общаются с ним.

Всего за 2 года после разрыва брака Риз Уизерспун вышла замуж за агента по поиску талантов Джима Тота. Ни новые отношения, ни появление еще одного ребенка не повлияли на связь актрисы с потомками. Поэтому она при возможности проводит с ними свободное время и охотно демонстрирует общие кадры.

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Звездные дети Голливуд Риз Уизерспун
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