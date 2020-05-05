Самые интересные фильмы Netflix, вышедшие в 2020 году

Стримингова компания Netflix стала одной из немногих, которая обогатилась на миллионы долларов во время пандемии коронавируса. Немало поклонников компании есть и в Украине. Поэтому журналисты LifeStyle 24 решили подобрать лучшие новинки кино, которые уже вышли на Netflix.

Если вы принадлежите к категории киноманов, которые откладывают на потом классику Голливуда и охотно просматривают новые фильмы, тогда эта подборка может пригодиться. Журналисты LifeStyle 24 пытались учесть различные киновкусы, поэтому подобрали замечательные боевики, комедии или драмы, которые помогут сделать вечер уютным.

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"Все радостные места" (All the Bright Places)

В главных ролях: Эль Фэннинг и Джастис Смит.

Сюжет для этого фильма представители Netflix почерпнули из одноименного бестселлера писательницы Дженнифер Нивен. Главные герои – двое влюбленных подростков. Жизнь в их возрасте и так полна трудностей, которые школьники еще не умеют преодолевать. К тому же, герои имеют психические расстройства, что только усложняет построение прочных отношений. Но смогут ли чувства быть сильнее любых трудностей?

Смотрите трейлер к фильму "Все радостные места": видео на английском

"Эвакуация" (Extraction)

Главные роли в киноленте исполнили Крис Хемсворт, Дэвид Харбор и Голшифт Фарахани.

Если вы скучаете по увлекательным боевикам, которые пощекочут нервы, тогда фильм "Эвакуация" станет для вас отличным выбором. По сюжету, спецагент получает опасное задание: ему нужно освободить из плена сына преступника, которого объявили в международный розыск. И главный герой это успешно делает. Однако теперь на обоих объявлена ​​охота в Бангладеше: двое местных наркобаронов готовы потратить миллионы, чтобы поймать беглецов.

Смотрите трейлер к фильму "Эвакуация": видео

"Аарон Эрнандес: Убийца внутри"

Это американская документальная кинолента, которая расскажет зрителям историю настоящего преступника, осужденного за убийство, и бывшего профессионального игрока американского футбола Аарона Эрнандеса. Фильм состоит из трех частей, каждая из которых по-настоящему особенная.

Интересно, что в этой киноленте авторы не только показали, как состоялось убийство Одина Ллойда в 2013 году, но и другие преступления, в которых подозревали Эрнандеса. Кроме этого, создатели фильма узнали и предпосылки нападения и детали личной жизни спортсмена, которые подтолкнули его к криминалу.

В главных ролях: Аарон Эрнандес, Дэн Ветцел, Райан О'Каллаган, Крис Борленд, Ли Бодден, Джермейн Уиггинс.

Смотрите трейлер к фильму "Аарон Эрнандес: Убийца внутри": видео

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"Последнее, чего он хотел" (The Last Thing He Wanted)

Политический триллер "Последнее, чего он хотел" уже просмотрели тысячи людей, которые оставили положительные отзывы о новинке кино. По сюжету, журналистка-неудачник покидает свою работу, чтобы заботиться о тяжелобольном отце. После его смерти Елена наследует бизнес – компанию по международной легальной торговле оружием, которая на самом деле является прикрытием для поставок наркотиков из Латинской Америки.

В главных ролях – Энн Хэтэуэй, Бен Аффлек, Рози Перес, Уиллем Дефо и Эди Гатеги.

Смотрите трейлер к фильму "Последнее, чего он хотел": видео

"Правосудие Спенсера" (Spenser Confidential)

Это увлекательный детектив и экшн, который расскажет зрителям историю бывшего милиционера Спенсера. Он выходит из тюрьмы после 5 лет, проведенных за решеткой, и берется восстанавливать свою жизнь. Однако сначала Спенсер хочет раскрыть давнее дело о двойном убийстве, которое не дает ему покоя. Поможет ему в этом борец-любитель.

Главные актеры фильма Марк Уолберг, Алан Аркин, Уинстон Дюк.

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"Сержиу" (Sergio)

Биографическая драма от Netflix "Сержиу" сможет покорить зрителей историей о легендарном человеке. По сюжету, дипломат Серджиу Виейра де Мелло почти 35 лет работает на ООН. Его задача – защита людей в опасных регионах мира. За свою карьеру мужчина общался со многими президентами, дипломатами, революционерами и даже террористами. И его путешествие в Багдад после вторжения войск США станет самым жутким.

Роли в фильме "Сержиу" получили актеры: Вагнер Моура, Ана де Армас, Гарет Диллахант, Брайан Ф. ОьБерн.

Смотрите трейлер к фильму "Сержиу": видео

"Главное событие" (The Main Event)

Для любителей фэнтези фильм "Главное событие" станет настоящей находкой. В центре сюжета – 11-летний школьник Лео Томпсон, который мечтает стать бойцом WWE. Однако физически он не является сильным и часто не может дать отпор сверстникам. После очередного приступа Лео решает бежать из дома и случайно находит маску для борьбы. Надев ее, школьник понимает, что стал быстрее, ловчее и намного сильнее.

В главных ролях – Адам Палли, Сет Бани Карр, Донна Бенедикто, Тичино Арнольд.

Смотрите трейлер к фильму "Главное событие": видео

"Влюбленные голубки" (The Lovebirds)

Если же на карантине вам не хватает романтики, тогда советуем посмотреть нетипичную историю пары в фильме "Влюбленные голубки". По сюжету Эрик и Джули хотят разорвать отношения. В вечер, когда влюбленные планируют расставить все точки, они наталкиваются на следы загадочного убийства. Перед Эриком и Джули – самая увлекательная ночь вместе, которая поможет испытать не только их чувства, но и силу.

Роли в фильме получили голливудские актеры: Кумейл Нанджиани, Анна Кэмп, Джо Крест, Исса Рэй, Пол Спаркс, Кайл Борнхаймер.

Смотрите трейлер к фильму "Влюбленные голубки": видео