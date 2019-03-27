Самые сексуальные фото пышногрудой модели Деми Роуз: 18+

Известная модель Деми Роуз любит будоражить сеть горячими снимками. В 24-й день рождения манекенщицы LifeStyle 24 подобрал самые сексуальные ее фото.

Деми Роуз получила немалую популярность в мире, а многие бренды приглашают ее к сотрудничеству. Однако большое внимание звезда уделяет не модельной карьере, а собственному блогу, который приносит ей сверхприбыли.

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24-летняя манекенщица прославилась благодаря своим пышным формам. Деми Роуз не отказывается от сексапильных съемок, примеряя провокационные образы и представая перед камерой с обнаженным телом. Очередными порциями эротики она делится в Instagram, где за ее жизнью следят почти 9 миллионов подписчиков.

Даже в день своего рождения Деми Роуз показала соблазнительное фото в белом купальнике и поделилась мыслями относительно 24-летия.

Сегодня мне 24! Чувствую себя очень счастливой и благодарной за все, что имею в жизни... Готова работать для вас еще год. Посмотрим, что он сможет принести,

– поделилась Деми Роуз.

Но это далеко не самое провокативное фото из портфолио пышногрудой Деми Роуз. Журналисты LifeStyle 24 подобрали наиболее соблазнительные кадры, которыми модель поделилась в 2019 году.