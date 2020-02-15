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Счастлива как никогда раньше, – инсайдеры рассказали о лесбийском романе Эмбер Херд

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Эмбер Херд с кинорежиссером Бьянкой Бутти / www.usmagazine.com

После неудачных попыток построить отношения с мужчинами Эмбер Херд решила закрутить роман с кинорежиссером Бьянкой Бутти. Голливудская актриса не комментирует свою частную жизнь, однако близкие друзья анонимно рассказали, что она наконец счастлива.

Еще в январе 2020 года журналисты западных СМИ впервые заговорили о романе Эмбер Херд и Бьянки Бутти. Кинорежиссер не является публичным лицом, поэтому о ней известно немного. Однако все инсайдеры признались, что Бьянка уже несколько лет борется с раком груди, поэтому Эмбер Херд поддерживает ее во время лечения. И болезнь, по данным таблоида Us Weekly, только сблизила женщин.

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Эмбер в порядке и счастлива как никогда раньше. Она чувствует, что может доверять Бьянке. Они проводят много времени вместе,
– рассказали инсайдеры.

Интересно, что обе звезды не скрывают чувств друг к другу. Девушки уже совершили публичный выход вместе, держась за руки. Случилось это через неделю после того, как в СМИ заговорили об их романе. Эмбер Херд и Бьянка Бутти присоединились к акции протеста, проходившей в Лос-Анджелесе. Обе звезды – ярые феминистки, поэтому публично выступили за равенство прав в обществе.

Акторка Ембер Герд з новою обраницею
Актриса Эмбер Херд с новой избранницей / Just Jared

Инсайдеры предположили, что именно марши за права женщин и сблизили голливудских красавиц. Роман Бьянки Бутти и Эмбер Херд начинался с дружбы и стремительно перерос во что-то большее. Друзья актрисы анонимно заявили, что наконец Эмбер находится в гармоничных отношениях, которые только помогают ей наладить свою жизнь.

"Эмбер не пытается устанавливать какие-либо рамки. Она чувствует себя комфортно, когда целует Бьянку в публичных местах и держит ее за руку. Они начинали как друзья, но эти отношения быстро переросли в нечто большее", – добавил инсайдер.

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Звездные романы LifeStyle Голливуд Эмбер Херд Новости LifeStyle
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