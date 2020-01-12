Секретные документы позволят пролить свет на смерть Мэрилин Монро
Детективы настаивают на том, чтобы провести повторное расследование причин внезапной смерти знаменитой актрисы. Они утверждают, что засекреченные документы, которые будут оставаться недоступными на протяжении двух десятилетий, позволят опровергнуть ложную версию о самоубийстве легендарной Мэрилин Монро.
Культовая актриса и секс-символ всех времен Мэрилин Монро ушла из жизни в возрасте 36 лет. С тех пор прошло почти шесть десятилетий, однако ее смерть и до сих пор не дает покоя экспертам в раскрытии тайн. Так, частный детектив Бекки Олдридж уверяет, что нашла разгадку загадочной смерти звезды мирового кинематографа. Как сообщает издание Daily Mail, секретные документы хранятся в стенах Калифорнийского университета.
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Бекки Олдридж отыскала коробку с документами, которые принадлежали американскому психоаналитику Ральфу Гринсону. Именно он был личным психиатром Мэрилин Монро и нашел ее тело после смерти. Среди секретных материалов находятся те, которые касаются эмоционального и физического состояния легендарной знаменитости.
Я всегда верила, что ее убили. Если вы посмотрите на все истории, книги, свидетельства и даже доказательства, то нет никаких причин, которые бы свидетельствовали о смерти Мэрилин Монро как возможном самоубийстве, а не убийстве,
– утверждает детектив Бекки Олдридж.
Мэрилин Монро / Daily Mail
Детектив уверена, что Ральф Гринсон причастен к смерти звезды Голливуда. Ранее эксперты высказывали предположение, что психиатр советовал пациентке принимать чрезмерную дозу снотворных препаратов. Такие рекомендации могли быть связаны с угрозами секс-символа обнародовать свои интриги с братьями Кеннеди.
Мэрилин Монро / Daily Mail
Бекки Олдридж пришлось подать петицию в генпрокуратуру США с просьбой расследовать смерть Мэрилин Монро как убийство, пока есть возможность допросить двух последних живых свидетелей по делу. Детективу нужно заручиться помощью следователей, ведь загадочная коробка с документами будет храниться в библиотеке Калифорнийского университета до 2039 года. В течение этого времени секретные материалы останутся недоступными для общественности.
Напомним, что по официальной версии следствия, Мэрилин Монро ушла из жизни в результате передозировки барбитуратами. А из-за длительных депрессий и предыдущих злоупотреблений снотворным, смерть констатировали как самоубийство.