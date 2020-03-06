Селин Дион ошеломила выходом в Нью-Йорке: эффектные фото звезды в стильном кейпе

Канадская поп-дива в свои 51 способна поражать безупречным вкусом. Селин Дион следит за модными трендами и экспериментирует со смелыми образами. Так, звезда решила заворожить поклонников выходом в Нью-Йорке, почувствовав себя настоящей фэшн-иконой.

В течение последних недель фотографии Селин Дион не исчезают со страниц модных таблоидов. Она стала одной из самых ожидаемых гостей на Неделях моды в Европе, демонстрируя знания трендов при каждом публичном появлении. Ранее исполнительница показала яркие дерзкие look из своего гардероба, а теперь решила отдать предпочтение элегантности. Не менее аристократическим было и ее позирование перед вспышками десятков камер.

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Селин Дион для светского выхода в Нью-Йорке выбрала стильное платье-кейп длины мини с принтом "гусиная лапка", который не теряет свою актуальность на протяжении десятилетий. Стройность певицы подчеркнул коричневый пояс с массивными бряжками. Главная деталь ее образа – оригинальная шляпка от мирового бренда Eric Javits в тон к наряду, который знаменитость удачно обыграла под пристальным взглядом сотни поклонников.

Свой безупречный аутфит она дополнила высокими черными кожаными сапогами на каблуках, которые акцентировали на ее стройных ногах. Среди аксессуаров также большие очки с анималистическим принтом и лаконичные серьги. Однако главное оружие Селин Дион, которое не оставит ее без внимания публики, – улыбка.



Селин Дион в стильном кейпе / Getty Images



Селин Дион в стильном кейпе​ / Getty Images