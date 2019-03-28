Семь спален и пять ванных: Сандра Буллок продает роскошное поместье на берегу океана – фото дома

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Сандра Буллок продает дом
Сандра Буллок продает дом / variety.com

Оскароносная голливудская актриса Сандра Буллок выставила на продажу свое имение, которое расположено в Джорджии, США. После 18-ти лет владения роскошным особняком знаменитость продает его за 6,5 миллиона долларов.

Сандра Буллок продает недвижимость общей площадью в 576 квадратных метров, которую приобрела еще в 2001 году. Об этом сообщает издание Variety. Оскароносная актриса оценила свой особняк, который расположен в 100 метрах от пляжа в Тайби-Айленде, в 6,5 миллиона долларов.

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В доме актрисы поместилось 7 спален и 5 ванных комнат, которые разделены отдельными резиденциями, большая из которых имеет площадь – 312 квадратных метров, а меньше – 264. В сообщении о продаже прикреплена информация, что оба дома продаются полностью меблированными. В главном корпусе разместилось 4 спальни, гостиная, столовая и кухня, а также тренажерный зал, теннисный стол и воздушный хоккей.

Будинок Сандри Буллок
Дом Сандры Буллок / Variety 

Будинок Сандри Буллок
Дом Сандры Буллок / Variety

Будиноук Сандри Буллок
Дом Сандры Буллок / Variety

Будинок Сандри Буллок
Дом Сандры Буллок / Variety

Будинок Сандри Буллок
Дом Сандры Буллок / Variety

Будинок Сандри Буллок
Дом Сандры Буллок / Variety

Будинок Сандри Буллок
Дом Сандры Буллок / Variety

Будинок Сандри Буллок
Дом Сандры Буллок / Variety

Будинок Сандри Буллок
Дом Сандры Буллок / Variety

Будинок Сандри Буллок
Дом Сандры Буллок / Variety

Буиднок Сандри Буллок
Дом Сандры Буллок / Variety

Будинок Сандри Буллок
Дом Сандры Буллок / Variety

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Новости недвижимости Звездная недвижимость Голливуд Новости недвижимости мира
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