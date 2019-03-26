Семейный отдых: как Ирина Шейк с Брэдли Купером и дочерью развлекались в "Диснейленде"

Супермодель Ирина Шейк со своим мужем Брэдли Купером пытаются посвящать свое свободное время друг другу и двухлетней совместной дочери Лее. Так, на днях папарацци сфотографировали, как знаменитое семейство отдыхало в калифорнийском "Диснейленде".

Фотографы заметили супругов с дочерью, когда они заняли места в вагончиках аттракциона.

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Двухлетняя Лея, которая была одета в серое худи с Микки Маусом, провела много времени в объятиях своего звездного отца. Как известно, Ирина Шейк старается не афишировать на публике подробности личной жизни. Так, первое время после рождения ребенка модель тщательно скрывала лицо девочки от папарацци, однако со временем Ирина и Брэдли показали малыша.



Ирина Шейк, Брэдли Купер с дочерью​ / Instagram / @celebstyle_chic



Ирина Шейк, Брэдли Купер с дочерью​ / Instagram / @celebstyle_chic



Брэдли Купер с дочерью / Instagram / @celebstyle_chic

Несмотря на загруженный рабочий график, Ирина пытается совмещать любое время по уходу за ребенком. К примеру, на днях звезда отправилась в госавтоинспекцию в Санта-Монике и взяла Лею с собой.