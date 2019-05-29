Сергей Бабкин с беременной женой полностью обнажились для фотосъемки: 18+

Украинский певец Сергей Бабкин снялся в откровенной фотосессии со своей женой Снежаной, которая вскоре в третий раз станет мамой, для издания JetSetter.

Снежана и Сергей дали интервью для JetSetter, в котором рассказали о том, как они узнали про третью беременность и планировали ли "зачатие".

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Напомним, супруги воспитывают двоих детей: 8-летнюю Веселину и 12-летнего Артура. Кроме этого, музыкант имеет сына от первого брака с Лилией Ротань Илью. По словам певца, перед третьей беременностью Снежаны он мечтал об еще одном мальчике в семье и представлял, каким он будет. Добавим, что пополнение в семье ожидается уже летом 2019 года.

Мы хотели, чтобы наш следующий ребенок родился летом. Ведь у нас все осенние, только я июльская, и поэтому Сергей говорит, что мне в компанию нужно кого-то из лета. В сентябре прошлого года мы начали говорить на эту тему, Сергей сказал, что сейчас самое время начать. В конце концов, все произошло, как мы и хотели,

– отметила 33-летняя Снежана Бабкина.

Женщина добавила, что третья беременность сложнее, чем две первые. "На это влияет, в частности, возраст. Однако йога и правильное дыхание помогают мне с этим справиться! Дважды в день я устраиваю сеансы "глубокого дыхания". До родов остался месяц, а от моих легких остался маленький кусочек, которым стараюсь все время набрать как можно больше воздуха", – добавила она.

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Снежана Бабкина / JetSetter.ua

По словам Снежаны, во время первых двух беременностей она не помнит никаких проблемных моментов. Однако третья беременность не проходит так легко, поэтому женщина занимается йогой, чтобы чувствовать себя лучше.

В этот раз я уже чувствую боль в костях, потягивание в пояснице, бедрах. Йога – мой настоящий помощник в этом, без занятий, мне было бы значительно сложнее. Чувствую это особенно остро именно тогда, когда нас нет в Харькове, и мы пропускаем занятия – тогда у меня начинаются судороги и острые боли. Но уже осталось совсем немного – последний, самый тяжелый месяц. Мы с нетерпением ждем появления нашего малыша на свет!

– заявила жена Сергея Бабкина.



Снежана и Сергей Бабкины / JetSetter.ua

Для Снежаны и Сергея третья беременность стала неожиданностью. "Я не думала, что все так быстро произойдет, поэтому купила пять тестов. И только сделав последний, решила остановиться и рассказать все мужу. Я показала ему все пять – он был просто на седьмом небе от счастья и безумно радовался!"– сообщила Бабкина.



Сергей Бабкин / JetSetter.ua



Снежана Бабкина / JetSetter.ua