Сергей Бабкин трогательно поздравил сына Артура с 13-летием: фото

Популярный украинский музыкант и звездный отец Сергей Бабкин публично поздравил своего сына Артура с 13-летием и показал поклонникам архивные совместные фото с парнем.

Об этом Бабкин написал на своей странице в инстаграме. Добавим, что Артур не является биологическим сыном Сергея. Его любимая жена Снежана Бабкина родила мальчика в первом браке, но певец стал замечательным отцом для него.

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О родительской любви Сергея Бабкина к своим детям свидетельствует чуть ли не все: артист даже с бешеным рабочим графиком старается как можно больше времени уделять семье. После свадьбы со Снежаной у них в 2010 году родилась совместная дочь Веселина, а 18 июня 2019 года женщина родила сына, которого супруги назвали Елисей. К слову, у Сергея от предыдущего брака есть сын Илья.

В подписи Сергей Бабкин трогательно подписал, что любит своего сына и гордится им всем сердцем. Таким образом мужчина поздравил парня в социальных сетях.

Моему сыну Артуру, моему брату Скорпиону, моему будущему мужчине, отцу моих будущих внуков, сегодня 13 лет!!! Где они, эти тринадцать лет? Вот, стоят передо мной в полный рост. Смотрят на меня своими голубыми, как море, глазами.... И спасибо тебе за скорпионовые бои, которые мы иногда устраиваем друг с другом. Они многому учат меня. Вечно твой папа!

– добавил в подписи музыкант.

Снежана Бабкина тоже опубликовала совместное фото с сыном на своей странице в инстаграме.

"Любимый мой, Король Артур! Тебе сегодня 13 лет. Люблю тебя безгранично!!! Ты – мое голубоглазое счастье!" – написала звездная мама.