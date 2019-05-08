Сериал "Чернобыль" от HBO: что известно о техногенной катастрофе глазами США и Великобритании

Британо-американский драматический сериал "Чернобыль" (Chernobyl), основанный на реальных событиях, вызвал настоящий фурор на телеэкранах. Премьера первого эпизода состоялась 6 мая и сейчас все крупнейшие киноресурсы уже обнародовали дубляж дебютной серии.

Что показал в историческом сериале американский телеканал HBO и что думают об ужасной экологической катастрофе 1986 года продюсеры фильма – читайте в материале LifeStyle 24.

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Что известно о настоящей аварии на Чернобыльской АЭС?

В ночь на 26 апреля 1986 года в городе Припять, расположенного в Киевской области, состоялась техногенная экологически-гуманитарная катастрофа. Из-за перегрева реактора произошло два тепловых взрыва и дальнейшее разрушение четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. Реактор был полностью разрушен, а в воздух выброшено большое количество радиоактивных веществ. Сначала взрыв, мощностью 300 Хиросим, ​​замалчивался, но после сообщений из Швеции, где было обнаружено радиоактивные частицы, принесенные из восточной части СССР, началась экстренная эвакуация.



Авария на Чернобыльской АЭС / Фото из открытых источников

Из Киевской области было эвакуировано около 130 тысяч человек, а по официальным данным, радиоактивное поражение получили около 600 тысяч человек. Сейчас вокруг ЧАЭС создана 30-километровая зона отчуждения. Было построено изоляционное сооружение "Укрытие" над четвертым энергоблоком ЧАЭС, но в 2013 году оно начало постепенно обваливаться, но это не повлекло за собой повышение радиационного фона.

Кто занялся созданием истории о Чернобыльской трагедии?

Первые новости о съемках сериала "Чернобыль" в Украине появились в феврале 2019 года. Тогда же было показано первые кадры со съемок и названа дата премьеры кинокартины. Кинопроизводством сериала решили заняться американский телеканал HBO, наиболее известный по работе над грандиозным проектом "Игра престолов", а также британский телеканал Sky.

Сценаристом и продюсером сериала стал Крейг Мазин ( "Очень страшное кино", "Мальчишник", "Ангелы Чарли"), который пообещал, что "работа будет максимально реалистичной", а исполнительным продюсером – Кэролин Штраус ("Секс в большом городе", "Игра престолов"). Режиссером ленты выступил создатель известных лент "Во все тяжкие", "Викинги", "Ходячие мертвецы" Йохан Ренко. Известно, что съемки сериала проводились в столице Литвы, Вильнюсе.

Сколько серий и когда премьера?

Сериал будет состоять из пяти эпизодов, которые расскажут не только о последствиях аварии на АЭС на территории Украины, но и на соседские территории. Премьера сериала в Украине и мире состоялась 6 мая 2019 года. Эпизоды будут выходить в каждое воскресенье (в США) и понедельник (в Украине). В Украине его легально можно посмотреть на стримингових платформах oll.tv, megogo.net, sweet.tv, divan.tv с подпиской, включающий коллекцию "Амедиатека".

Актерский состав сериала

В сериале на основе реальных событий сыграли такие актеры, как Стеллан Скарсгард ("Тор", "Девушка с татуировкой дракона"), Эмили Уотсон ("Рассекая волны", "Книжный вор"), Джаред Харрис "Террор", "Корона" , "Шерлок Холмс: Игра теней"), Марк Льюис Джонс, Хилтон МакРей, Билли Постлтвейт и другие. Продюсер сериала Крэйг Мазин рассказывал, что во время написания сценария и разработки характеров ключевым элементом было правдоподобие, из-за чего большинство героев в трейлерах выглядят не слишком хорошими людьми. "Я надеюсь, что к концу сериала зрители увидят человечность во всех них... Я никогда не беспокоился о том, чтобы герои выглядели симпатично, я думаю, что симпатичное является скучным", – объяснял человек.



Актеры "Чернобыля" 2019 / Deadline

"Чернобыль" 2019: сюжет сериала

Сериал рассказывает о событиях 1986 года в городе Припять Киевской области от эвакуации людей и создания 30-километровой зоны вокруг города и до последствий радиационного загрязнения как в природе, так и среди людей. В центре сюжета оказываются рассказы реальных участников катастрофы, оставшихся в живых после взрыва. В частности, в "Чернобыле" советский ядерщик Валерий Легасов (Джерад Харрис), вице-премьер СССР Борис Щербина (Стеллан Скарсгард) и советский физик-ядерщик Ульяна Хомюк (Эмили Уотсон) пытаются выяснить причины Чернобыльской катастрофы.



Кадры из фильма "Чернобыль" 2019 / HBO Кадры из фильма "Чернобыль" 2019 / HBO

Сам же продюсер проекта Крейг Мазин рассказал, что "Чернобыль" показывает большую сеть лжи, которая пронизывала все уровни командной цепи Советского Союза, что привело к инциденту и начальной попытке его скрыть. Исполнительная продюсер Джейн Фетерстоун в интервью "Голос Америки" добавила, что Крейг давно хотел исследовать Чернобыльскую катастрофу: "Не просто рассказать о факте самого взрыва, а исследовать со дня взрыва до расследования обстоятельств аварии через два года, – чтобы показать и операцию очистки реактора, и ложь о причинах взрыва". Она вспомнила, что после Чернобыльской аварии Европа была очень близко к полной катастрофе, поэтому вся Европа и весь мир в долгу перед теми ликвидаторами.

История об атомной аварии 1986 года, одна из самых страшных катастроф в истории, о смелых мужчинах и женщинах, которые принесли невероятные жертвы, чтобы спасти Европу от чрезвычайной катастрофы,

– говорится в описании сериала.

"Чернобыль": смотреть трейлер фильма онлайн

"Чернобыль" 2019: смотреть тизер онлайн