Сериал "Чернобыль" от HBO: что известно о техногенной катастрофе глазами США и Великобритании
Британо-американский драматический сериал "Чернобыль" (Chernobyl), основанный на реальных событиях, вызвал настоящий фурор на телеэкранах. Премьера первого эпизода состоялась 6 мая и сейчас все крупнейшие киноресурсы уже обнародовали дубляж дебютной серии.
Что показал в историческом сериале американский телеканал HBO и что думают об ужасной экологической катастрофе 1986 года продюсеры фильма – читайте в материале LifeStyle 24.
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Что известно о настоящей аварии на Чернобыльской АЭС?
В ночь на 26 апреля 1986 года в городе Припять, расположенного в Киевской области, состоялась техногенная экологически-гуманитарная катастрофа. Из-за перегрева реактора произошло два тепловых взрыва и дальнейшее разрушение четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. Реактор был полностью разрушен, а в воздух выброшено большое количество радиоактивных веществ. Сначала взрыв, мощностью 300 Хиросим, замалчивался, но после сообщений из Швеции, где было обнаружено радиоактивные частицы, принесенные из восточной части СССР, началась экстренная эвакуация.
Авария на Чернобыльской АЭС / Фото из открытых источников
Из Киевской области было эвакуировано около 130 тысяч человек, а по официальным данным, радиоактивное поражение получили около 600 тысяч человек. Сейчас вокруг ЧАЭС создана 30-километровая зона отчуждения. Было построено изоляционное сооружение "Укрытие" над четвертым энергоблоком ЧАЭС, но в 2013 году оно начало постепенно обваливаться, но это не повлекло за собой повышение радиационного фона.
Кто занялся созданием истории о Чернобыльской трагедии?
Первые новости о съемках сериала "Чернобыль" в Украине появились в феврале 2019 года. Тогда же было показано первые кадры со съемок и названа дата премьеры кинокартины. Кинопроизводством сериала решили заняться американский телеканал HBO, наиболее известный по работе над грандиозным проектом "Игра престолов", а также британский телеканал Sky.
Сценаристом и продюсером сериала стал Крейг Мазин ( "Очень страшное кино", "Мальчишник", "Ангелы Чарли"), который пообещал, что "работа будет максимально реалистичной", а исполнительным продюсером – Кэролин Штраус ("Секс в большом городе", "Игра престолов"). Режиссером ленты выступил создатель известных лент "Во все тяжкие", "Викинги", "Ходячие мертвецы" Йохан Ренко. Известно, что съемки сериала проводились в столице Литвы, Вильнюсе.
Сколько серий и когда премьера?
Сериал будет состоять из пяти эпизодов, которые расскажут не только о последствиях аварии на АЭС на территории Украины, но и на соседские территории. Премьера сериала в Украине и мире состоялась 6 мая 2019 года. Эпизоды будут выходить в каждое воскресенье (в США) и понедельник (в Украине). В Украине его легально можно посмотреть на стримингових платформах oll.tv, megogo.net, sweet.tv, divan.tv с подпиской, включающий коллекцию "Амедиатека".
Актерский состав сериала
В сериале на основе реальных событий сыграли такие актеры, как Стеллан Скарсгард ("Тор", "Девушка с татуировкой дракона"), Эмили Уотсон ("Рассекая волны", "Книжный вор"), Джаред Харрис "Террор", "Корона" , "Шерлок Холмс: Игра теней"), Марк Льюис Джонс, Хилтон МакРей, Билли Постлтвейт и другие. Продюсер сериала Крэйг Мазин рассказывал, что во время написания сценария и разработки характеров ключевым элементом было правдоподобие, из-за чего большинство героев в трейлерах выглядят не слишком хорошими людьми. "Я надеюсь, что к концу сериала зрители увидят человечность во всех них... Я никогда не беспокоился о том, чтобы герои выглядели симпатично, я думаю, что симпатичное является скучным", – объяснял человек.
Актеры "Чернобыля" 2019 / Deadline
"Чернобыль" 2019: сюжет сериала
Сериал рассказывает о событиях 1986 года в городе Припять Киевской области от эвакуации людей и создания 30-километровой зоны вокруг города и до последствий радиационного загрязнения как в природе, так и среди людей. В центре сюжета оказываются рассказы реальных участников катастрофы, оставшихся в живых после взрыва. В частности, в "Чернобыле" советский ядерщик Валерий Легасов (Джерад Харрис), вице-премьер СССР Борис Щербина (Стеллан Скарсгард) и советский физик-ядерщик Ульяна Хомюк (Эмили Уотсон) пытаются выяснить причины Чернобыльской катастрофы.
Кадры из фильма "Чернобыль" 2019 / HBO
Сам же продюсер проекта Крейг Мазин рассказал, что "Чернобыль" показывает большую сеть лжи, которая пронизывала все уровни командной цепи Советского Союза, что привело к инциденту и начальной попытке его скрыть. Исполнительная продюсер Джейн Фетерстоун в интервью "Голос Америки" добавила, что Крейг давно хотел исследовать Чернобыльскую катастрофу: "Не просто рассказать о факте самого взрыва, а исследовать со дня взрыва до расследования обстоятельств аварии через два года, – чтобы показать и операцию очистки реактора, и ложь о причинах взрыва". Она вспомнила, что после Чернобыльской аварии Европа была очень близко к полной катастрофе, поэтому вся Европа и весь мир в долгу перед теми ликвидаторами.
История об атомной аварии 1986 года, одна из самых страшных катастроф в истории, о смелых мужчинах и женщинах, которые принесли невероятные жертвы, чтобы спасти Европу от чрезвычайной катастрофы,
– говорится в описании сериала.
"Чернобыль": смотреть трейлер фильма онлайн
"Чернобыль" 2019: смотреть тизер онлайн