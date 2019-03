Скандальная певица MARUV после победы на премии YUNA поехала в Россию

Украинская исполнительница MARUV (Анна Корсун) только несколько дней назад получила премию YUNA-2019 в номинации "Открытие года", но сразу же после церемонии отправилась в Россию. Там она дала интервью московским журналистам на одной из радиостанций.

Об этом стало известно после публикаций нескольких фотографий в ее Instagram. Экс-победительница Национального отбора Евровидение-2019 в Украине приехала на интервью в Москву на радиостанцию Radio ENERGY. Кроме фотографий с ее скромным видом по сравнению со сценическими образами, она показала своих верных фанатов, которые сделали тематические позирования, как в танце к ее песни Siren Song.

MARUV на радиостанции в Москве / Instagram / @maruvofficial



На Instagram странице Radio ENERGY сообщили, что она стала первым гостем "Золотой недели", где в интервью рассказала "о своем неучастии на Евровидении, поделилась подробностями личной жизни и впервые показала, как выглядит ее муж". В отношении Евровидения, то MARUV рассказала, что ее переполняли разные эмоции после неподписания соглашения с Национальной общественной телерадиокомпанией (НОТУ) относительно Евровидения в Израиле, но она вынесла из этого скандала урок и теперь у нее появилось много времени для своего творчества.

Кроме этого слушатели имели возможность послушать несколько ее популярных хитов – For you, Focus on me и Siren Song.

Смотрите выпуск с певицей MARUV на Radio ENERGY в России:

Почему MARUV не поедет на Евровидение-2019 от Украины?По результатам голосования звездных судей и зрителей, в финале Нацотбора на Евровидение-2019 певица MARUV одержала победу. После критики в отношении ее выступлений в России и неоднозначной позиции относительно войны на востоке Украины, НОТУ решила не подписывать соглашение с MARUV. Сама артистка заявила, что не запланированные выступления в России стали причиной для этого.



Впоследствии представители НОТУ предложили другим финалистам Нацотбора представить страну на Евровидении-2019, однако те отказались. Поэтому в 2019 году ни один украинский артист не выйдет на сцену конкурса в Тель-Авиве. Полуфиналы главного конкурса Евровидение в Израиле запланированы на 14 и 16 мая, а финал состоится 18 мая.