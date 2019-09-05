Скарлетт Йоханссон засветила стройные ноги в глянце: фото

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон украсила обложку популярного журнала. Актриса снялась в стильной фотосессии, в которой засветила стройные ноги.

Сентябрьские выпуски журналов уже покоряют весь мир. На днях обложку представил и The Hollywood Reporter, который пригласил к сотрудничеству известную актрису Скарлетт Йоханссон. Перед камерой голливудская блондинка появилась в изящных платьях черного, серебристого и бордового цветов. На фото Скарлетт Йоханссон демонстрировала свои стройные ноги, вызывая восторг у поклонников.

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Скарлетт Йоханссон снялась для журнала / The Hollywood Reporter

Однако не только снимки привлекли внимание читателей. Для глянца Скарлетт дала откровенное интервью, в котором встала на защиту 83-летнего режиссера Вуди Аллена. Приемная дочь обвинила голливудскую знаменитость в домогательствах. Преступление, по ее словам, произошло в 1992 году, когда девушке было всего 7. Сам Вуди Аллен неоднократно опровергал обвинения, однако это не спасало его репутацию: от сотрудничества с ним отказались несколько актеров. В то же время Скарлетт Йоханссон верит режиссеру и опровергает скандальные заявления.

Как я отношусь к Вуди Аллену? Я люблю его, верю его словам и готова работать с ним в любое время. Мы много разговаривали с ним об этой скандальной ситуации. Я была с ним очень откровенной, как и он со мной. Вуди говорит, что невиновен, и я ему верю,

– заявила Скарлетт Йоханссон.

Кроме этого, голливудская знаменитость прокомментировала отсутствие социальных сетей. Скарлетт объяснила, что не считает себя публичным человеком, поэтому не стремится выставлять на показ личную жизнь.

"Я не сижу в социальных сетях и считаю себя очень непубличным человеком. Если вы видите мою очередную фотографию, сделанную папарацци, знайте, что меня определенно преследовали, и это был ужасный день", – рассказала Скарлетт Йоханссон.



Скарлетт Йоханссон в глянце / The Hollywood Reporter

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Не обошла актриса и тем о семье. Скарлетт, которая воспитывает 5-летнюю дочь Роуз Дороти, поделилась, что ребенок пока не понимает, что ее мама звезда. Поэтому она стремится всячески уберечь девочку от излишнего внимания СМИ и общественности. И Скарлетт Йоханссон это прекрасно удается.

"Пока Роуз не понимает, как я зарабатываю на жизнь. Она знает, что мама – супергерой. Не уверена, что она понимает, что я только играю супергероев в кино. Дело в том, что она в восторге, когда видит мое фото на коробке с хлопьями", – добавила актриса.



Скарлетт Йоханссон рассказала о дочери​ / The Hollywood Reporter



Актриса Скарлетт Йоханссон в роскошном платье​ / The Hollywood Reporter