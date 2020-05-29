Слава Каминская призналась о новом романе: знаком ли бойфренд с детьми певицы

Украинская певица и участница дуэта "НеАнгелы" поделилась, что имеет новые отношения с мужчиной, но пока не готова его показывать миру. Также звезда не готова переезжать жить к мужчине или приглашать на проживание к себе, поскольку не знает, как об этом говорить детям.

35-летняя исполнительница не скрывает, что после развода с пластическим хирургом Эдгаром Каминским решилась на новый роман. Кто стал новым избранником Славы – неизвестно, но она призналась, что ее дети уже знакомы с этим мужчиной, правда, они знают его только как друга своей мамы. Об этом женщина рассказала в программе "Слава+" на "Люкс ФМ".

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Это мой друг. Друг мамы. У меня дети не наблюдают такого, чтобы они могли подумать, что это их новый отец,

– поделилась Слава Каминская.

Несмотря на развитие отношений, пара не спешит съезжаться вместе, ведь дети могут быть не готовыми к таким изменениям. "Я не очень пока понимаю, как мне начать с ним жить. Перевозить детей в его пенаты (дом – LifeStyle 24), я пока не понимаю как это отразится на психике. Перевозить его в эту квартиру, это также станно. Есть такие ловушки", – призналась певица.

Что известно о разводе Славы и Эдгара Каминских?

Знаменитая украинская пара поженилась 16 июля 2014 года и за совместные годы жизни родили и воспитали двоих детей – Леонарда и Лауру. Но 5 июня стало известно, что Эдгар Каминский подал на развод со Славой. По их словам, брак уже давно начал "трещать по швам", а впервые хирург подал на развод еще в 2017 году, однако суд отменил заявление. На протяжении 2 лет он давал себе шанс передумать, однако решил все же довести дело до конца.