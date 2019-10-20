Слава из "НеАнгелов" не понимает, почему разошлась с пластическим хирургом Эдгаром Каминским

Певица Слава из "НеАнгелов", которая официально развелась со своим мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским 1 июля 2019 года, в новом интервью заявила о том, что не знает, почему так произошло.

В разговоре с Екатериной Осадчей для "Светской жизни" Слава призналась, что у нее сейчас есть отношения с другим мужчиной. Однако звезда пока решила не рассказывать о новом избраннике.

Читайте также: Свадьба века: потомок Наполеона Бонапарта женился на праправнучке австрийского императора

Также Каминская не скрывает того, что развод был инициативой Эдгара. "Ну как я как мать могла расстаться с мужем. Даже тогда, когда меня что-то не устраивало, я мать, у меня есть дети и я бы этого никогда не сделала. И я может немножко старше и мудрее, а кто-то молодой и хочется погулять, но когда-то придет же ум", – подчеркнула она.

Слава добавила, что не понимает причины, почему они разошлись. По мнению певицы, ее мужа не устраивало в отношениях ее личное мнение.

"Ему не нравилось то, что у меня было личное мнение, а я как жена должна соглашаться со всем", – добавила артистка.

Кроме того, экс-супруги пока не решили все вопросы относительно раздела имущества. Слава Каминская проживает с детьми в квартире, которую пара приобрела в браке. Певица отмечает, что мужчина не переписал на нее квартиру. Эдгар также регулярно видится с детьми, но с экс-женой они не общаются.

Детей он видит и все чаще стал забирать их к себе. Дети должны проживать с матерью, а папа пусть устраивает свою личную жизнь,

– сказала Слава.