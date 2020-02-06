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Слава Каминская показала стильное фото детей

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Слава Каминская с детьми / Instagram / @babaslavka

Популярная украинская певица, участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская часто щеголяет в сети фотографиями с детьми. Ее красивая дочь и стильный сын гармонично позируют на фотографиях.

Слава Каминская воспитывает двоих детей – сына Леонарда и дочь Лауру, родившихся в браке певицы с пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Новым снимком детей певица поделилась на своей инстаграм-странице.

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Сын и дочь Каминской очень стильные. Леонард позирует на фото в бежевой куртке, спортивных штанах и черной шапке. Такой наряд для сына звездная мама соединила со спортивной обувью.

Лаура поражает своей грациозностью. Девочка одета в красную куртку с черными вставками из искусственного меха, кожаные лосины черно цвета и красный берет. Образ дополняет черная обувь и стильная сумочка на плечо.

В обоих детей есть солнцезащитные очки, на которых сделан акцент. Женственности Лауре добавляет еще и красная помада.

"Спасибо за сына и дочь", – подписала фото Слава.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Звездные мамы Звездные дети LifeStyle Слава Каминская
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