"Слив" фильма и сюжет из видеоигры: чем отличилась премьера "Покемон. Детектив Пикачу"

В четверг, 9 мая, в Украине состоялась долгожданная премьера фильма "Покемон. Детектив Пикачу" (Detective Pikachu). Кинолента привлекла немалое внимание киноманов, ведь авторы позаимствовали для сюжета мотивы одноименной видеоигры.

9 мая стал настоящим праздником для отечественных любителей кино. Все потому, что на большие экраны вышло сразу несколько анонсированных фильмов. Среди них – кинолента в стиле фэнтези "Покемон. Детектив Пикачу".

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По ее сюжету, известный детектив Гарри Гудман внезапно исчезает после автокатастрофы. Расследовать исчезновение берется его сын Тим, которого сыграл актер Джастин Смит. Парень отправляется в Райм-Сити, где его ждут неожиданные приключения. В частности, Тим встречает электрического Пикачу, который помогает расследовать запутанное дело. Большим открытием для главного героя становится то, что он чуть ли не единственный в мире, кто понимает язык покемона.

Как известно, такой неординарный сюжет авторы позаимствовали из видеоигры, которая вышла в прокат в начале 2016 года. Впоследствии детективную историю экранизировал режиссер Роб Лоттерман, известный по кинолентам "Монстры против пришельцев" и "Подводная братва".

Смотрите видео трейлера к фильму "Покемон. Детектив Пикачу":

Привлечь немалое внимание к фильму удалось канадскому актеру, который озвучил Пикачу в фильме – Райану Рейнольдсу. Перед мировой премьерой он разместил на своих страницах в сети ссылку на видео, где указал, что это полная версия фильма "Покемон. Детектив Пикачу". Везде актер указал свое авторство и не боялся огласки или претензий от создателей фильма. А все потому, что это была одна из шуток Райана Рейнольдса: на YouTube-канале он опубликовал видео, на котором на протяжении почти двух часов Пикачу просто танцует.