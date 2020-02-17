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Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн снялся в порно и запустил новый музыкальный проект

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Тілль Ліндеманн / Фото: Вікіпедія

Солист знаменитой группы Rammstein Тилль Линдеманн создал новый музыкальный проект, клип на первую песню которого был опубликован на популярном сайте для взрослых.

Сеть всколыхнула новая видеоработа Линдеманна. Клип на первую песню его нового проекта был снят в стиле жесткого порно, а сам Тилль исполнил в нем главную роль.

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Музыкальный проект солиста Rammstein имеет название Na chui, которая является созвучной с одним русским матом.

Видео на композицию Till the End, которое опубликовали на популярном порносайте, является настоящим порнороликом. Линдеманн появляется в центре сюжета в окружении многих девушек.

Песня написана в стиле электроники и является новой для творчества Тилля.

За чрезмерную откровенность клипа, мы не можем опубликовать его, однако предлагаем послушать саму композицию.

Тилль Линдеманн – Till the End: слушать песню онлайн

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Rammstein Музыка
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