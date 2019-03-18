Судебный рекорд: звезде "Отчаянных домохозяек" грозит иск в 500 миллиардов долларов

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Звезду "Отчаянных домохозяек" Фелисити Гаффман обвинили в мошенничестве
Звезду "Отчаянных домохозяек" Фелисити Гаффман обвинили в мошенничестве / www.ap.org

В Голливуде разгорелся немалый скандал: звезду сериала "Отчаянные домохозяйки" Фелисити Гаффман обвинили в мошенничестве. Актрисе предъявили иск в рекордные 500 миллиардов долларов.

Как сообщает DeadLine, резонансное дело рассматривается в Высшем суде округа Сан-Франциско. К служителям Фемиды обратились родители абитуриентов, которые утверждают, что стали жертвами мошеннической схемы.

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По словам истцов, актриса Фелисити Гаффман и ее коллега Лори Лафлин являются мошенницами, из-за которых абитуриенты не смогли поступить в престижные колледжи и университетов. В частности, Дженнифер Кэй Той, чей сын стал жертвой криминальной схемы, обвиняет актрис в причинении морального вреда, гражданском сговоре и мошенничестве. Она утверждает, что другие абитуриенты были зачислены на обучение с помощью коррупции в учебных заведениях.

Я понимаю, почему моего сына не приняли в колледж – все это за заговора богатых людей и директоров учебного заведения. Я злюсь и грущу, потому что чувствую, что мой сын, мой единственный ребенок, был лишен возможности учиться в колледже не потому, что плохо готовился, а потому, что богачи решили, что их дети пройдут без труда – с помощью денег, лжи и подкупа,
- заявила Дженнифер Кей Той.

Согласно данным прокуроров, Фелисити Гаффман и Лори Лафлин были среди 50 человек, вступивших в сговор, чтобы подорвать конкурсные поступления студентов в элитные колледжи и университеты. Звезду "Отчаянных домохозяек обвиняют в передаче взятки в 15 тысяч долларов, чтобы повысить показатели ее дочери при поступлении. Это зафиксировали работники ФБР, которые вели слежку за злоумышленницами. Теперь голливудским знаменитостям грозит иск на рекордные 500 миллиардов долларов.

Скандальное дело уже повлияло на карьеру актрис. Фелисити Гаффман и Лори Лафлин потеряли работу, после чего удалили свои страницы во всех социальных сетях.

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Теги: Голливуд LifeStyle Новости LifeStyle Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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