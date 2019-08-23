Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин: как выглядят приглашения на церемонию

Популярный певец Джастин Бибер и модель Хейли Болдуин таки планируют роскошную свадьбу в Голливуде. Пара усиленно готовится к церемонии, которая пройдет 30 сентября. В сеть уже попали свадебные приглашения Хейли и Джастина.

Хоть пара узаконила свои отношения еще год назад, только теперь они обменяются клятвами в кругу ближайших друзей и родственников. Джастин Бибер несколько раз переносил дату свадебной церемонии из-за затяжной депрессии. Теперь же, по словам инсайдеров TMZ, эмоциональное состояние певца стабилизировалось, а влюбленные окончательно определились с датой свадьбы – 30 сентября.

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Вероятнее всего свадьба Хейли Болдуин и Джастина Бибера пройдет в Южной Каролине, вблизи реки Мэй. Пара побывала там в середине августа с организатором церемоний Минди Вайс. Женщина не впервые сотрудничает с голливудскими звездами и уже планировала торжества для сестер Кардашян, Хайди Клум, Эллен Дедженерес и других.

"Сейчас Джастин отлично чувствует себя как в личном, так и творческом плане. Друзья говорят, что они с Хейли идеально друг другу подходят. В мае они решили, что устроят вторую свадебную церемонию в сентябре. Хейли уже работает с организатором. Они пытаются скрыть любые детали торжества и кажутся очень взволнованными. Джастин и Хейли абсолютно довольны своей супружеской жизнью", – рассказал инсайдер.

Сейчас в сети подтвердились слухи о дате свадебной церемонии. Один из звездных гостей свадьбы показал, как выглядят приглашения Хейли Болдуин и Джастина Бибера. Согласно фото, пара решила не брать стандартные открытки, сделав оригинальные портреты в стиле комиксов.



Приглашение на свадьбу Джастина Бибера и Хейли Болдуин / Фото: TMZ

Что известно про роман Джастина Бибера и Хейли Болдуин?Впервые об отношениях голливудских знаменитостей в СМИ заговорили еще в сентябре 2015 года. Однако после нескольких месяцев Джастин Бибер решил вернуться к певице Селене Гомес. Да и с этой известной красавицей артист долго не провстречался.



В июле 2018 года Джастин Бибер сделал предложение Хейли Болдуин на Багамах. Осенью 2019 года они официально стали супругами, обратившись в местный суд Нью-Йорка. Несколько раз влюбленные переносили дату церемонии, а Джастин боролся с затяжной депрессией.