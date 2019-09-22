"Танцы со звездами 2019" 5 выпуск: жизненные драмы Елены Кравец и стриптиз от MARUV

В воскресенье, 22 сентября, в Украине отгремел 5 выпуск развлекательного проекта "Танцы со звездами 2019". На этот раз участникам удалось растрогать зрителей жизненными историями и потрясающими постановками. Чем запомнится особый эфир – смотрите в материале LifeStyle 24.

Накануне 5 выпуска шоу "Танцы со звездами 2019" организаторы проекта обнажили, что темой вечера стал "Год, который изменил жизнь". Перед выступлениями участники поделились со зрителями воспоминаниями, многие из которых до сих пор не появлялись в СМИ. Эти истории воплотились в постановки, которые покорили не только зрителей в зале, но и звездных судей.

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Даниэль Салем и Юлия Сахневич

Открывать прямой эфир доверили Даниэлю Салему и Юлии Сахневич. Перед выступлением одесский ресторатор рассказал о годах, когда он жил в Ливане. Тогда во время боевых действий он говорил по телефону со своей девушкой, которая впоследствии стала его женой. Связь оборвалась, а украинка считала, что Даниэль погиб. После этого мужчина переехал в Одессу и женился.

Звездная пара, которая является одной из фаворитов шоу, выполнила венский вальс, который не оставил равнодушным никого из зрителей.

"Танцы со звездами 2019" 5 выпуск: смотреть онлайн - выступление Даниэля Салема и Юлии Сахневич

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева

Телеведущий Владимир Остапчук признался, что в 2017 год в корне изменил его жизнь. Тогда еще неизвестному ведущему и учителю английского языка предложили вести Евровидение. Владимир Остапчук победил на вокальном конкурсе и получил мировую славу.

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На паркете он с Илоной Гвоздевой продемонстрировали зажигательное народное диско. Владимир Остапчук выполнил сложные поддержки, которые вызвали овации у зрителей.

"Танцы со звездами 2019" 5 выпуск: смотреть онлайн - выступление Владимира Остапчука и Илоны Гвоздевой

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар

Актриса юмористического проекта "Дизель Шоу" решила посвятить постановку своей погибшей коллеге Марине Поплавской. Виктория призналась, что эту ужасную потерю ей до сих пор сложно осознать. Она добавила: каждый человек когда-то терял близких, поэтому танец также посвятили всем, кто навсегда останется в нашей памяти.

Звездная пара станцевала чувственный контемпорари, в котором показала быстротечность времени. Постановка тронула всех, а вот судьи нашли недостатки в исполнении па.

"Танцы со звездами 2019" 5 выпуск: смотреть онлайн - выступление Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров

Спортсменка Анна Ризатдинова призналась, что ее участие в Олимпийских играх стало переломным в жизни. К судьбоносному выступлению она готовилась долгие годы, поэтому победа была настоящей наградой труду гимнастки.

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В зажигательном фьюжн Анна и Александр показали подготовку к Олимпийским играм. Ризатдинова показала свои спортивные навыки, которые раскритиковали судьи.

"Танцы со звездами 2019" 5 выпуск: смотреть онлайн - выступление Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова

Дзидзьо и Яна Цибульская

Популярный певец Дзидзьо рассказал, что когда-то и мечтать не мог о безумной славе. Рос мужчина в селе на Львовщине и уже тогда заметил особое внимание от дедушки-ветеринара, которого называли Дзидзьо. Этот псевдоним артист впоследствии заимствовал и погрузился в мир шоу-бизнеса, не слушая комментариев о неформате.

На паркете Дзидзьо и Яна Цибульская станцевали квикстеп, который не был искусным, однако юмористическим.

"Танцы со звездами 2019" 5 выпуск: смотреть онлайн - выступление Дзидзьо и Яны Цыбульской

Алексей Яровенко и Елена Шоптенко

Эта пара долгое время думала, какое же событие повлияло на жизнь. Алексей Яровенко и Елена Шоптенко вспомнили, что оба родились в год Чернобыльской трагедии. Сериал от HBO побудил актера на воспоминания. После трагедии у его бабушки и тети обнаружили рак, последняя умерла от болезни.

Постановку Алексей и Елена посвятили всем, кто выжил после Чернобыльской аварии и участвовал в ликвидации ее последствий.

"Танцы со звездами 2019" 5 выпуск: смотреть онлайн - выступление Алексея Яровенко и Алены Шоптенко

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Ксения Мишина и Женя Кот

Актриса Ксения Мишина, которую часто обвиняют в однообразии, решила кардинально изменить свой образ из "Крепостной". В новом выпуске она с Евгением Котом станцевала трогательный хип-хоп, который пара посвятила своим родным.

По словам Ксении Мишиной, ее жизнь изменилась, когда она родила сына Платона. Отец мальчика не хотел участвовать в воспитании ребенка, поэтому покинул звезду, когда она была беременной. Поэтому только сын помог Ксении достичь успеха и не сдаваться.

"Танцы со звездами 2019" 5 выпуск: смотреть онлайн - выступление Ксении Мишиной и Жени Кота

Елена Кравец и Максим Леонов

Всегда улыбающаяся актриса Елена Кравец решила рассказать о 1995 году, когда она присоединилась к "Кварталу 95". Тогда звезда едва сумела убедить мужчин, что им нужно разбавить свою команду женщиной. И хотя все зрители видели успешную актрисы без забот, на самом деле Елена Кравец переживала свои драмы и посещала психоаналитика.

Именно походы к специалисту пара решила показать в эмоциональном танго. Однако судьям не хватило мастерства и харизмы.

"Танцы со звездами 2019" 5 выпуск: смотреть онлайн - выступление Елены Кравец и Максима Леонова

Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина

Актер Михаил Кукуюк стал жертвой хейтеров. Мужчину неоднократно обвиняли в накручивании голосов и несправедливом участии в шоу. Но несмотря на все гонения Михаил каждый эфир выходит на паркет и демонстрирует постановки с Елизаветой Дружининой.

Зажигательную ча-ча-ча Михаил Кукуюк решил посвятить всем участникам, которым судьи ставили низкие оценки.

"Танцы со звездами 2019" 5 выпуск: смотреть онлайн - выступление Михаила Кукуюка и Елизаветы Дружининой

Людмила Барбир и Дмитрий Жук

Людмила Барбир призналась, что в 2016 году пережила то, чего никому не пожелала бы. Маму телеведущей парализовало, поэтому на протяжении длительного времени она ухаживала за матерью и поняла, насколько общение с родными важно. Сейчас мама Людмилы чувствует себя хорошо, а звезда посвящает постановку всем мамочкам.

На паркете пара станцевала фокстрот, который растрогал всех зрителей.

"Танцы со звездами 2019" 5 выпуск: смотреть онлайн - выступление Людмилы Барбир и Дмитрия Жука

MARUV и Джей

Эпатажная MARUV решила рассказать зрителям, что шла к своему успеху долгих 10 лет. Артистка побывала на сотнях кастингах и только после "Голоса страны" впервые заявила о себе. В 2016-м MARUV, несмотря на все неутешительные прогнозы, взялась завоевывать иностранные сцены и получила бешеную популярность.

Выступление пары стало последним в выпуске. MARUV и Джей станцевали эротический стрип, вызвав восторг у мужчин и критику среди женщин.

"Танцы со звездами 2019" 5 выпуск: смотреть онлайн - выступление MARUV и Джея

Что известно о "Танцы со звездами"?

Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Их выступления оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. В 2019 году судейские кресла заняли прима-балерина Екатерина Повар, знаменитые хореографы Влад Яма и Франциско Гомес.



Впервые проект "Танцы со звездами" на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1. Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". Тогда же победила певица Наталья Могилевская и хореограф Игорь Кузьменко. После этого был проведен еще один сезон, где победу одержал комик Игорь Ласточкин и хореограф Илона Гвоздева.