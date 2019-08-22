TAYANNA получила травму спины во время репетиции "Танцев со звездами 2019": детали

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Танцы со звездами 2019: TAYANNA получила травму спины
Танцы со звездами 2019: TAYANNA получила травму спины / 1plus1.ua

Популярная певица TAYANNA (Татьяна Решетняк) во время подготовки к первому эфиру "Танцев со звездами 2019" получила травму спины. Несмотря на это артистка выйдет на паркет и покажет постановку такой, как ее задумывали хореографы.

Пиар-менеджер певицы Юлия Белошицкая в эксклюзивном комментарии LifeStyle 24 рассказала о состоянии здоровья звезды. По ее словам, TAYANNA получила травму во время репетиции с Игорем Кузьменко. Из-за плотного графика артистка не может пройти полноценное обследование, в частности рентген, поэтому точно неизвестно, какую именно травму получила звезда.

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Да, она на репетиции получила травму. Пока неизвестно, что именно с ней, потому что на рентген Таня не ездила. У нее нет свободного времени из-за плотного графика. Но то, что есть проблемы с ребром – это точно известно,
– рассказала Юлия Белошицкая.

Перед участием в фестивале "Украинская песня", отгремевшем в Львове 17 августа, TAYANNA пошла на осмотр к врачу. По предварительным данным, у звезды вывих ребра и межреберная невралгия, однако точный диагноз ей поставят после тщательного обследования.

"Предварительно, это вывих ребра и межреберная невралгия. Надеемся, что в ближайшие дни мы попадем на рентген и узнаем больше о травме. Мы переживаем, чтобы все было хорошо на первом эфире "Танцев со звездами", поэтому надеемся, что на выходных она найдет время для обследования. Сейчас у нее весь день съемки, примерки, репетиции, подготовка сына к 1 сентября. Поэтому возможности это сделать нет", – отметила Юлия Билошицкая.

В то же время врачи советуют артистке в течение 2 недель соблюдать постельный режим и уменьшить нагрузку на спину, однако TAYANNA проигнорировала совет медиков. По словам пиар-менеджера, артистка даже отказалась вносить любые коррективы в ее дебютную постановку на "Танцах со звездами 2019" и количество репетиций.

Таня не хочет уменьшать нагрузку. Это ее личное желание и мотивация, поэтому она не изменила даже количество тренировок,
– добавила Юлия Белошицкая.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak)

Сама TAYANNA тоже лаконично прокомментировала инцидент. Певица заявила, что ее профессия требует активности, поэтому зрители увидят ее в первом выпуске "Танцев со звездами" 25 августа. В сети она продемонстрировала фрагмент с тренировки, а в Instagram-Stories показала, что носит тейпы на спине.

Хоть мне и было запрещено проявлять активность, но профессия к этому обязывает,
– объяснила TAYANNA в сети.

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Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak)

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle TAYANNA
Источник: LifeStyle 24
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