Тейлор Свифт снялась для обложки глянца и призналась, что возьмет участие в выборах в 2020 году

Знаменитая американская певица обеспечила мартовскому выпуску британскому журналу Elle название "музыкального". Однако 29-летняя Тейлор Свифт говорила не только о музыке. Во время съемки для нового выпуска она призналась, что примет участие в выборах в США в 2020 году.

Первые снимки певицы появились на официальной странице в Instagram британского журнала Elle. В интервью 29-летняя Тейлор Мир вернулась к теме, которую активно обсуждала в 2018 году перед президентскими выборами в США. Во время нового разговора она объяснила, почему чувствует, что должна делиться своими взглядами и пойдет ли на следующие выборы.

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Американка призналась, что ей пришлось нелегко, когда она пыталась вникнуть в политику США.

Я потратила много времени, чтобы разобраться в политической системе и ветвях власти, которые подписывают законопроекты, влияющие на нашу повседневную жизнь, – отметила она в интервью. – И решила, что должна помочь изменить ситуацию. Я чувствовала себя достаточно информированной, чтобы рассказать об этом своим 114 миллионам подписчикам,

– заверила Тейлор Свифт.

Также пообещала принять участие в выборах в 2020 году, однако предусмотрев неоднозначную реакцию своих поклонников, отметила, что она будет только поддерживать определенного кандидата.

Призывы к расизму и провоцирование страха с помощью тонко завуалированных сообщений – это не то, чего я хочу от наших лидеров. Я поняла, что на самом деле моя ответственность – использовать свое влияние против этой отвратительной риторики. Я собираюсь сделать гораздо больше, чтобы помочь стране. В следующем году нас ждут большие гонки,

– заинтриговала певица.



Тейлор Свифт / Elle UK