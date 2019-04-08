Тина Кароль открыла прямые эфиры "Голоса страны-9" в ярком платье: фото и видео
Как выглядеть стильно и элегантно – отлично знает Тина Кароль. Певица открыла первый прямой эфир развлекательного шоу "Голос страны-9" в эффектном розовом платье.
В воскресенье, 7 апреля, в Украине состоялся 12 выпуск шоу "Голос страны 9 сезон". Впервые участники вокального проекта исполнили композиции в прямом эфире и продемонстрировали эффектные постановки.
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И хотя большое внимание было приковано к выступлениям вокалистов, яркое появление звездного тренера Тины Кароль потрясло всех зрителей. Певица предстала перед камерами в изящном розовом платье. Зона декольте наряда была украшена камушками, что придало роскоши ее облику. В этот раз Тина Кароль сделала волосы легкими и волнистыми, а макияж – с акцентом на красные губы.
Звезда не скрывала, что переживала перед выходом на сцену и болела за каждого участника своей команды.
В который раз дрожу, как осиновый лист! Переживаю за каждого участника. Восхищаюсь энтузиазмом и преданностью этому шоу всей команды "Голоса страны-9". В этом и есть секрет – каждый самоотверженно верит и отдается полностью! Для меня "Голос страны" – это дело чести!
– рассказала Тина Кароль.
Не менее стильными были и предыдущие выходы Тины Кароль на шоу. На "слепые прослушивания" артистка надела дизайнерское платье с карманами, которое Дан Балан ассоциировал с кенгуру. А уже в других выпусках "Голоса страны" Тина примерила платье с трендовым обручем и приталенное клетчатое платье. Все образы вызвали восторг у звездных тренеров и зрителей.
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