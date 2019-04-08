Тина Кароль открыла прямые эфиры "Голоса страны-9" в ярком платье: фото и видео

105 Читати новину українською
Тина Кароль на "Голосе страны-9"
Тина Кароль на "Голосе страны-9" / Instagram / @tina_karol

Как выглядеть стильно и элегантно – отлично знает Тина Кароль. Певица открыла первый прямой эфир развлекательного шоу "Голос страны-9" в эффектном розовом платье.

В воскресенье, 7 апреля, в Украине состоялся 12 выпуск шоу "Голос страны 9 сезон". Впервые участники вокального проекта исполнили композиции в прямом эфире и продемонстрировали эффектные постановки.

Читайте также: Голос страны 9: все участники шоу, которые сумели поразить звездных судей на кастинге

И хотя большое внимание было приковано к выступлениям вокалистов, яркое появление звездного тренера Тины Кароль потрясло всех зрителей. Певица предстала перед камерами в изящном розовом платье. Зона декольте наряда была украшена камушками, что придало роскоши ее облику. В этот раз Тина Кароль сделала волосы легкими и волнистыми, а макияж – с акцентом на красные губы.

Звезда не скрывала, что переживала перед выходом на сцену и болела за каждого участника своей команды.

В который раз дрожу, как осиновый лист! Переживаю за каждого участника. Восхищаюсь энтузиазмом и преданностью этому шоу всей команды "Голоса страны-9". В этом и есть секрет – каждый самоотверженно верит и отдается полностью! Для меня "Голос страны" – это дело чести!
– рассказала Тина Кароль.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

Не менее стильными были и предыдущие выходы Тины Кароль на шоу. На "слепые прослушивания" артистка надела дизайнерское платье с карманами, которое Дан Балан ассоциировал с кенгуру. А уже в других выпусках "Голоса страны" Тина примерила платье с трендовым обручем и приталенное клетчатое платье. Все образы вызвали восторг у звездных тренеров и зрителей.

 

blog_ava
Пасха в Украине 2019: дата и традиции
сегодня
33494
Теги: LifeStyle Музыка Новости LifeStyle Тина Кароль
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
сегодня 12:51 Начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
15182
Голос страны 9: все участники шоу, которые сумели поразить звездных судей на кастинге
сегодня 10:01 Голос страны 9: все участники шоу, которые сумели поразить звездных судей на кастинге
Юлія Михайлова 4665
Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
7 апреля 20:02 Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
Юлія Турелик 4098
Киевский торт – рецепт и советы по приготовлению
7 апреля 10:04 Киевский торт – рецепт и советы по приготовлению
Богданна Рибак 1122
Тройная номинация для меня – как точка G: эксклюзивное интервью Оли Цыбульской
6 апреля 19:00 Тройная номинация для меня – как точка G: эксклюзивное интервью Оли Цыбульской
Олена Кандяк 437
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук