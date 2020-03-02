Тина Кунаки и Венсан Кассель совершили редкий выход в Париже: красивые фото пары

Звездная пара Тина Кунаки и Венсан Кассель все зимние каникулы провели в Бразилии. На днях супруги осуществили редкий совместный выход, посетив церемонию вручения кинопремии "Сезар".

28 февраля в парижском концертном зале "Плеель" состоялась торжественная церемония вручения премии "Сезар". На это событие приехали звезды мирового уровня, в частности знаменитая модель Тина Кунаки и ее муж, актер Венсан Кассель. Влюбленные редко совершают светские выходы вместе, поэтому их появление на кинопремии вызвало активные обсуждения в сети.

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Тина каждый раз поражает своим изысканным вкусом и выбирает наряды, которые красиво подчеркивают стройную и соблазнительную фигуру. Привлекательная модель на красной дорожке концертного зала позировала в сияющем вечернем платье черного цвета от Alexandre Vauthier и широкой накидке из меха. Такой наряд звезда совместила с черными босоножками.

Дополнила образ серьгами с изумрудными камушками. Волосы у Кунаки были собраны в аккуратную прическу, а на лице красовался макияж в естественных тонах.

Венсан Кассель позировал рядом с любимой в синем пальто, черных брюках и рубашке голубого цвета. Актер завершил образ черной обувью.



Тина Кунаки и ее муж Венсан Кассель / Фото: Getty Images



Тина Кунаки и Венсан Кассель на премии "Сезар" / Фото: Getty Images