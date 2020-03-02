24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
more

Тина Кунаки и Венсан Кассель совершили редкий выход в Париже: красивые фото пары

- Читати новину українською

Звездная пара Тина Кунаки и Венсан Кассель все зимние каникулы провели в Бразилии. На днях супруги осуществили редкий совместный выход, посетив церемонию вручения кинопремии "Сезар".

28 февраля в парижском концертном зале "Плеель" состоялась торжественная церемония вручения премии "Сезар". На это событие приехали звезды мирового уровня, в частности знаменитая модель Тина Кунаки и ее муж, актер Венсан Кассель. Влюбленные редко совершают светские выходы вместе, поэтому их появление на кинопремии вызвало активные обсуждения в сети.

Читайте также: Надя Дорофеева поделилась волшебным фото с Владимиром Дантесом

Тина каждый раз поражает своим изысканным вкусом и выбирает наряды, которые красиво подчеркивают стройную и соблазнительную фигуру. Привлекательная модель на красной дорожке концертного зала позировала в сияющем вечернем платье черного цвета от Alexandre Vauthier и широкой накидке из меха. Такой наряд звезда совместила с черными босоножками.

Дополнила образ серьгами с изумрудными камушками. Волосы у Кунаки были собраны в аккуратную прическу, а на лице красовался макияж в естественных тонах.

Венсан Кассель позировал рядом с любимой в синем пальто, черных брюках и рубашке голубого цвета. Актер завершил образ черной обувью.

Тіна Кунакі та Венсан Кассель
Тина Кунаки и ее муж Венсан Кассель / Фото: Getty Images

Тіна Кунакі та Венсан Кассель
Тина Кунаки и Венсан Кассель на премии "Сезар" / Фото: Getty Images

Коронавирус в Италии: 34 человека умерли, количество больных выросло
сегодня
Автор: Кристина Кобак
Теги: Стиль и мода Тина Кунаки Звездные романы LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 13:16 Что подарить женщине на 8 марта: 10 идей, которые очаруют каждую
Уляна Журба
сегодня 12:41 Что подарить маме на 8 марта: лучшие идеи
Квітослава Туз
сегодня 12:10 Дэниел Крейг празднует день рождения: лучшие фильмы с актером
1 марта 13:00 Фильмы марта: что посмотреть в кино в первый месяц весны
Марта Вересюк
29 февраля 12:10 5 новых лучших исторических фильмов
Марта Вересюк
Новости
Больше новостей
Залиште відгук