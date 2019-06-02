Топ-3 упражнения для стройной фигуры: видеоурок от личного тренера Шакиры

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Как сбросить лишние килограммы: упражнения для стройной фигуры
Как сбросить лишние килограммы: упражнения для стройной фигуры / Фото из соцсетей

Популярная колумбийская певица Шакира в 42 года может похвастаться идеальными формами. А все потому, что звезда упорно тренируется в спортивном зале под пристальным контролем ее тренера.

В интервью западным СМИ Шакира открыла свой секрет стройности. Звездная мама двоих детей тщательно следит за своим питанием. По совету тренера, она ест 5 – 6 раз в сутки, однако маленьким порциями. Рацион Шакиры наполнен овощами, фруктами и белковыми продуктами.

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Но одним питанием певица не ограничивается. Шакира упорно тренируется со своим личным тренером Анной Кайзер. Фитнес-наставник певицы поделилась секретом, что следует делать, чтобы выглядеть настолько роскошно, как и ее звездная подопечная. В сети она опубликовала серию упражнений, которые помогут каждой девушке привести свою фигуру в форму.

Упражнение для рук и ягодиц

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ANNA KAISER (@theannakaiser)

Упражнение для бедер​

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ANNA KAISER (@theannakaiser)

Для идеального пресса

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ANNA KAISER (@theannakaiser)

Комплекс упражнений для стройной фигуры

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ANNA KAISER (@theannakaiser)

Кроме этого, фитнес-тренер опровергла все нарекания молодых мам, которые уверяли, что совместить занятия спортом с уходом за ребенком невозможно. Анна Кайзер на собственном примере показала несколько упражнений, в которых малыш тоже участвует.

 

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Теги: LifeStyle Красота Здоровая жизнь Фитнес Шакира
Источник: 24 Канал
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