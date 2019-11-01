Топ-модель по-украински 3 сезон 10 выпуск: кто покинул проект

146 Читати новину українською
Топ-модель по-украински 3 сезон 10 выпуск – кто выбыл 01.11.2019
Топ-модель по-украински 3 сезон 10 выпуск

1 ноября состоялся 10 выпуск нового 3 сезона шоу "Топ-модель по-украински". В проекте уже осталось 9 девушек. И на этой неделе их стало еще меньше – проект покинула Лиза.

Эту неделю 3 сезона "Топ-модель по-украински" Катя “Чечела” абсолютно провалила. Эксперты высоко оценили ее работу на прошлых неделях, поэтому, похоже, у девушки очень выросла самооценка. Она и с девушками, и с судьями вела себя высокомерно и нагло.

Читайте также: Топ-модель по-украински 3 сезон 10 выпуск: девушки стали ведьмами, вернулись бывшие участники

Интересно, что в первом задание на этой неделе Топ-модель по-украински снимал фотограф, который еще в предыдущих заданиях отметил девушку. Но даже он был разочарован ее работой.

Такой же наглой она была на фотосессии, когда за ее работой следила Ирина Данилевская. А если бы девушка постаралась, то могла бы попасть на кастинг молодых дизайнеров и в перспективе попасть на профессиональный подиум.

Читайте также: Топ-модель по-украински 3 сезон 9 выпуск: пожар в модельном доме

Битва за жизнь на Топ-модель по-украински – это тоже была фотосессия. Девушки должны быть в образах воинственных украинок. Агрессия – для Кати привычная эмоция. Но съемка должна была быть с оружием и еще верхом на лошади. Непростая фотосессия. И хоть сначала девушка не показывала удачной работы, но потом исправилась и выдала много удачных кадров.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розіграш!!!️ Друзі ви так хотіли розіграш, а участь в ньому брати не хочете? У вас залишилося дуже мало часу, адже вам це не важко, а мені дуже важливо, і від цього розіграшу залежить подальші мої розіграші!!! Адже саме хтось із вас, стануть переможцями конкурсу!!! Тому швиденько виконуйте умови!!! @anastasiia_tololo а в мого організатора ставте +!!! Я дуже на вас надіюсь, не підведіть мене!!! Умови дуже прості: ⠀ ️Бути підписаними на мене @bezkrovna_yelizaveta_ ⠀ та на спонсорів: ⠀ @p0dvis0tska ⠀ @vovanq10 ⠀ @liveme.ukraine ⠀ [email protected]__kids__style__ ⠀ [email protected][email protected]_for_a.woman ⠀ [email protected] ⠀ ⠀ Постав спонсорам по декілька лайків Репост- лайк від мене! ⠀ Все ти учасник

Публикация от Єлізавета Безкровна/ТМПУ-3️ (@bezkrovna_yelizaveta_)

А работа Лизы была куда хуже. Ее критиковала Алла и фотограф. Сначала ей дали в руки меч, но она не смогла с ним справиться. Тогда Катя отдала ей свой лук, чтобы хоть как-то исправить ситуацию, но безрезультатно.

Поэтому выбор Аллы был очевиден – Лиза покидает проект.

Читайте также: Топ-модель по-украински 3 сезон: участники шоу и их фото

Топ-модель по-украинскиЭто модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются парни и девушки из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя. Эксперты организуют для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы к работе в мире высокой моды.

blog_ava
ГПУ возбудила дело в отношении Федыны и Зверобий из-за скандального обращения к Зеленскому
сегодня
1089
Теги: LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Куда пойти в Киеве в ноябре: афиша самых интересных событий
сегодня 20:15 Куда пойти в Киеве в ноябре: афиша самых интересных событий
Уляна Журба 41
Лунный календарь стрижек на ноябрь 2019: интересные советы
сегодня 12:00 Лунный календарь стрижек на ноябрь 2019: интересные советы
Квітослава Туз 991
Хеллоуин-2019: какие шокирующие и неожиданные образы выбрали звезды в вечер "всех святых" – фото
сегодня 11:59 Хеллоуин-2019: какие шокирующие и неожиданные образы выбрали звезды в вечер "всех святых" – фото
449
Королева Хеллоуина Хайди Клум: 6 впечатляющих перевоплощений супермодели
сегодня 11:10 Королева Хеллоуина Хайди Клум: 6 впечатляющих перевоплощений супермодели
Юлія Девда 200
Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 1 – 3 ноября
сегодня 09:53 Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 1 – 3 ноября
83
Новости
Больше новостей
Залиште відгук