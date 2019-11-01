Топ-модель по-украински 3 сезон 10 выпуск: кто покинул проект

1 ноября состоялся 10 выпуск нового 3 сезона шоу "Топ-модель по-украински". В проекте уже осталось 9 девушек. И на этой неделе их стало еще меньше – проект покинула Лиза.

Эту неделю 3 сезона "Топ-модель по-украински" Катя “Чечела” абсолютно провалила. Эксперты высоко оценили ее работу на прошлых неделях, поэтому, похоже, у девушки очень выросла самооценка. Она и с девушками, и с судьями вела себя высокомерно и нагло.

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Интересно, что в первом задание на этой неделе Топ-модель по-украински снимал фотограф, который еще в предыдущих заданиях отметил девушку. Но даже он был разочарован ее работой.

Такой же наглой она была на фотосессии, когда за ее работой следила Ирина Данилевская. А если бы девушка постаралась, то могла бы попасть на кастинг молодых дизайнеров и в перспективе попасть на профессиональный подиум.

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Битва за жизнь на Топ-модель по-украински – это тоже была фотосессия. Девушки должны быть в образах воинственных украинок. Агрессия – для Кати привычная эмоция. Но съемка должна была быть с оружием и еще верхом на лошади. Непростая фотосессия. И хоть сначала девушка не показывала удачной работы, но потом исправилась и выдала много удачных кадров.

А работа Лизы была куда хуже. Ее критиковала Алла и фотограф. Сначала ей дали в руки меч, но она не смогла с ним справиться. Тогда Катя отдала ей свой лук, чтобы хоть как-то исправить ситуацию, но безрезультатно.

Поэтому выбор Аллы был очевиден – Лиза покидает проект.

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Топ-модель по-украинскиЭто модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются парни и девушки из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя. Эксперты организуют для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы к работе в мире высокой моды.