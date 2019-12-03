Тысяча долларов для настоящего фаната "Звездных войн": подробности

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"Звездные войны: Последний джедай" / Disney

Кабельная компания CableTV.com заплатит большую сумму смельчаку, который решится посмотреть все 10 фильмов саги без перерыва. На это киноману придется потратить 22 часа 25 минут. Он также должен будет делиться собственными впечатлениями в социальных сетях. Однако попасть в список желающих не так уж и просто.

Киномарафон проводят для совершеннолетних граждан США. Кабельная компания устроит отбор среди пользователей твиттера. Каждый претендент должен написать мотивационное письмо, в котором выразит и обоснует свое стремление. Объем письма не должен превышать 200 слов.

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Также организаторы советуют участникам снять видео, которое могло бы выделить их среди других.

Победитель отбора получит и другие приятные призы во время просмотра. Ему предоставят попкорницу в виде R2D2, костюм Чубакки и бластерный пистолет Хана Соло. Киноман сможет смотреть фильмы в произвольной последовательности. Безусловно, презентом станет также коллекция всех фильмов на Blu-ray дисках.

Заявку на участие нужно оставить на сайте до 11 декабря. Другие условия – выполнить до 20 декабря. Именно в это время состоится мировая премьера финального фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение".


Кадр из фильма "Звездные войны 9": IMDb

Он официально является завершающей частью сиквел-трилогии, а также всей саги Скайуокеров. Как и было запланировано, новая часть будет продолжением всех восьми предыдущих фильмов и станет самым длинным эпизодом киносаги за всю историю. Лента продлится 155 минут.

"Звездные войны: Скайуокер. Восхождение": смотреть трейлер к фильму

 

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Автор: Марина Джура
Теги: Новости LifeStyle Звездные войны LifeStyle Кино
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