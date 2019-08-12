У них было много проблем: инсайдер рассказал о сложных отношениях Сайрус и Хемсворта

Днем ранее мировые СМИ облетела шокирующая новость – Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались после 8 месяцев супружеской жизни. Сейчас у Майли новая пассия, в то время как журналисты узнают новые подробности из жизни экс-возлюбленных.

По словам инсайдера по изданию People, у них уже давно были проблемы в отношениях, которые они пытались скрыть от публики.

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Все думали, что они – идеальная пара. Но на самом деле у них было много проблем. Майли и Лиам не были на одной волне в вопросе взаимоотношений и многих вещей, важных для их построения. Их расставание ни стало шоком для тех людей, кто их хорошо знает,

– поразил информации источник, близкий к окружению звезд.

В том же издании другие инсайдеры сообщили, что звезды не смогли ужиться под одной крышей, поэтому единогласно решили разорвать отношения. Сейчас Лиам никак не комментирует разрыв со своей возлюбленной, в то время как Майли наслаждается отдыхом с 30-летней блогершей Кейтлин Картер – недавно она также развелась с Броди Дженнер (сыном Дженнер).

После громких заголовков в новостях Майли решила по-философски отреагировать на все разговоры о себе на странице в Instagram.

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"Не боритесь с эволюцией, поскольку вы никогда не победите. Мой папа всегда говорил мне: "Природа никогда не спешит, но она всегда успевает". И это наполняет мое сердце миром, покоем и надеждой, когда я знаю, что это правда. Меня учили уважать планету и ее технологический процесс, и так же я собираюсь делать со своей жизнью", – поделилась звезда.