Участница шоу "Холостяк" показала комнатку, где снимают закадровые комментарии: фото

Продолжается юбилейный десятый сезон самого романтичного шоу страны "Холостяк". Пятеро девушек продолжают бороться за сердце пилота Максима Михайлюка. Среди них и Дана Оханская. Девушка решила поделиться с поклонниками тем, что происходит за кулисами, и показала маленькую комнатку, где записывают закадровые комментарии.

Всегда интересно посмотреть, что происходит по другюу сторону экрана. Как снимается тот или иной проект, как живут его герои. Сейчас одним из самых популярных реалити-шоу на украинском телевидении является "Холостяк". В то время, как страна с нетерпением ждет нового выпуска, его участницы делятся интересными подробностями со съемочного процесса. К ним относится и Дана, которая опубликовала на личной странице в инстаграме фотографию из-за кулис.

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Закадровые моменты – одна из самых интересных частей любой программы. Именно одним из таких моментов поделилась девушка Дана.

Вот она – комнатка, где записывают закадровые комментарии. Таких было несколько. Как правило, там очень жарко (из-за большого количества штудного света на такую маленькую квадратуру) и душно (окна закрыты для чистоты звука и правильного освещения),

– поделилась участница "Холостяка".

Она призналась, что иногда комментарии, или как их еще называют блицы, записывались до утра. В Таиланде, когда девушек было еще много, существовала настоящая очередь, кто за кем будет. Дана для справедливости предложила, чтобы участницы тянули листочки, на которых были указаны номерки. Однако, чем больше девушек покидало проект, тем меньше времени уходило на съемки комментариев и можно было больше внимания уделить себе.