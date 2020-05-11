Умер актер Джерри Стиллер – отец голливудской звезды Бена Стиллера
Американский комик и актер Джерри Стиллер умер сегодня, 11 мая. О смерти сообщил его именитый сын Бен Стиллер в социальных сетях. Он отметил, что его отец ушел из жизни в возрасте 92 года из-за естественных причин.
Звезда комедии "Ночь в музее" Бен Стиллер объявил о смерти отца, опубликовав щемящий пост на личной странице в твиттере. Он отметил человеческие добродетели Джерри Стиллера и заметил, что он был замечательным человеком, отцом и дедушкой для своей семьи.
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"С грустью сообщаю, что мой отец, Джерри Стиллер, умер по естественным причинам. Он был замечательным папой и дедушкой и преданным мужем Энн около 62 лет. Его будет очень не хватать. Люблю тебя, папа", – написал голливудский актер.
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