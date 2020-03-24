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Умер Дэвид Круз – первый бойфренд Дженнифер Лопес

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Умер бывший бойфренд Дженнифер Лопес / Instagram / @jlo

В США умер первый бойфренд актрисы и певицы Дженнифер Лопес. На момент смерти Дэвиду Крузу был 51.

Как сообщает таблоид TMZ, мужчина страдал от болезни сердца и имел многочисленные приступы. Во время очередного кризиса врачам не удалось спасти Дэвида Круза. Умер бывший бойфренд Дженнифер Лопес в одной из клиник Нью-Йорка.

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Информацию о смерти Дэвида Круза подтвердила и его нынешняя избранница Иса. Она рассказала, какими были их отношения незадолго до смерти.

"Он был добрым и любящим... Он был преданным отцом, помог поднять на ноги своего пасынка. Любил ходить со мной в театр. Я обожала наши семейные свидания, когда мы с детьми куда-то выбирались. Любое наше общение он заканчивал словами: "Я люблю тебя", – рассказала она.

Что касается отношений с Дженнифер Лопес, то они продолжались в течение 10 лет. Дэвид был одноклассником артистки, поэтому встречаться они начали в старших классах, когда им было всего 15. Джей Ло, которая тогда активно развивала карьеру, совершила несколько светских выходов с избранником. Пока она не прокомментировала потерю, однако общеизвестно, что Дэвид Круз был особенным человеком в ее жизни, так как именно с ним у певицы были наиболее длительные отношения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений E! News (@enews)

 

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости США Потери Дженнифер Лопес LifeStyle
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