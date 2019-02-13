Умер Кармен Аргензиано – звезда фильмов "Крестный отец" и "Доктор Хаус"

Американский актер Кармен Аргензиано умер в 75 лет, в Лос-Анджелесе. Хотя смерть наступила еще 10 февраля, об этом стало известно только сейчас, спустя три дня. Причину смерти не называют.

О смерти актера сообщило агентство талантов Event Horizon Talent, передает издание Variety.

Хотя Кармен и был нашим клиентом, он также был и нашим хорошим другом. Он был отличным парнем и непревзойденным джентльменом на мероприятиях, на которые его приглашали, а также заботливым и щедрым человеком,

– говорится в заявлении.

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Биография актера

Кармен Аргензиано родился 27 октября 1943 года в городе Шарон, штат Пенсильвания. Парень рос в семье рестораторов. Уже в конце 1960-х он впервые появился на телевидении и с тех пор активно работал над своей творческой карьерой. Покойный актер снялся в более чем в 100 фильмах и сериалах. Верные поклонники Кармена больше всего знают его по ролям в фильмах "Звездные врата: SG-1", "Крестный отец 2", "Обвиняемые", "Доктор Хаус" (врач Генри Добсон) и др.

Кармен Аргензиано в сериале "Доктор Хаус" 4 сезон (второй справа) / Getty Images

Кармен Аргензиано был членом членом "Актерской студии жизни" и однажды даже был награжден в Лос-Анджелесе премией за исполнение партии Джека Деласанте в фильме Томаса Бейби "Молитвы для моей дочери". У актера осталось трое детей – два сына и падчерица.