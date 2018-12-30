Умер легендарный аниматор Disney, создавший "Спящую красавицу", "Питера Пена" и " Бэмби"

Знаменитый американский аниматор Джон Ласк, который творил анимационные картины для известной кинокомпании Disney, умер в 105-летнем возрасте в доме престарелых в Калифорнии.

О смерти легендарного аниматора сообщило иностранное издание The Hollywood Reporter. Мужчина умер в воскресенье, 30 декабря, в одном из домов для престарелых в Калифорнии, США. На момент смерти знаменитому мультипликатору было 105 лет.

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С 1933-го по 1960-е годы Джон Ласк был одним из талантливых аниматоров, которых Уолт Дисней пригласил работать в его компании. За 27 лет плодотворного сотрудничества мужчина дал жизнь многим легендарным персонажам, среди которых золотая рыбка Клео, которая принадлежала Джеппето в анимационном фильме "Пиноккио" 1940-го года, кот Фигаро для самого Пиноккио, собаки с "Бэмби", мыши из "Золушки" и много других.



Мыши из мультфильма "Золушка" (1950) / Скриншот из видеоролика

Также Джон Ласк участвовал в создании таких классических мультфильмов Disney как "Белоснежки и семь гномов", "Спящая красавица", "Леди и Будько" и "Питер Пен". После того, как аниматор покинул пост в компании Уолта Диснея, он работал над созданием "Смурфиков" и "Семейки Адамс", сотрудничая с другими организациями.