В белье, топлес и полностью обнаженная: самые сексуальные фото нового "ангела" Victoria's Secret

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Алексина Грэм
Алексина Грэм / Instagram / @alexinagraham

Команда знаменитых "ангелов" бельевого бренда Victoria's Secret пополнилась накануне, 21 марта. Культовое звание досталось 29-летней британке Алексине Грэм. LifeStyle 24 подобрали для вас топ-10 самых сексуальных снимков нового "ангела".

"Ангелы" Victoria's Secret уже давно заслужили звание лучших и сексуальных моделей. Руководители бренда очень ответственно и скрупулезно относятся к подбору своих, так называемых, представителей. Так, перед официальным объявлением о пополнении в одной из лучших команд в модельном бизнесе, они долго сотрудничают с моделью. Такая же история произошла и с 29-летней Алексиной Грэм.

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Девушка, которая в модельном бизнесе уже почти 10 лет, сотрудничала с бельевой маркой в 2017 году. Ее пригласили выйти на итоговый показ, который традиционно происходит в конце осени или в начале зимы каждый год. В 2018 году Алексина снова покоряла подиум фееричного шоу Victoria's Secret, а в марте 2019 года стало известно, что она официально стала "ангелом".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alexina Graham (@alexinagraham)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alexina Graham (@alexinagraham)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alexina Graham (@alexinagraham)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alexina Graham (@alexinagraham)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alexina Graham (@alexinagraham)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alexina Graham (@alexinagraham)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alexina Graham (@alexinagraham)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alexina Graham (@alexinagraham)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alexina Graham (@alexinagraham)

 

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Эротика Мода Victoria's Secret
Источник: LifeStyle 24
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