Исследователь Джерард Чешир из Бристольского университета в Великобритании разгадал языковую систему манускрипта Войнича и перевел некоторые его фразы. По мнению ученого, рукопись написана забытым протороманским языком и была распространена по всей европейской части Средиземноморья.

Статья с результатами исследования опубликована в журнале Romance Studies.

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Автор работы отметил, что знаковая система манускрипта сложнее и менее интуитивна, чем другие виды письменности. Это объясняет ее редкость и быстрое старение. Так, в рукописи использовалось сочетание забытых языков, в том числе разговорной латыни. Среди других уникальных свойств манускрипта – присутствие незнакомых символов, отсутствие специальных знаков препинания и двойных согласных, наличие дифтонгов, трифтонгов, квадрифтонгов и даже квинтифтонгов, которые использовались для обозначения определенных звуков.

Чешир считает, что для расшифровки манускрипта необходимо понять грамматические правила. В статье он перечислил ключевые символы, используемые в рукописи, их различные варианты написания и соответствие широко используемых символов в современных языках. Исследователь также перевел некоторые надписи, которые сопровождали изображения, присутствующие на многих страницах рукописи. Тексты были посвящены купанию, лекарственным растениям, извержению вулкана и астрологии.

Рукопись Войнича является средневековым манускриптом, написанным в XV веке неизвестными авторами. Артефакт обнаружил в 1912 году польский антиквар Вильфрид Войнич в древнем южноевропейском замке Вилла Мондрагоне. Многие ученые считают, что манускрипт не поддается расшифровке в принципе, поскольку неоднократные попытки понять написанное потерпели неудачу.

Сейчас манускрипт является собственностью библиотеки Йельского университета. Несколько лет назад он был полностью оцифрован.