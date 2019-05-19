В цветочном платье с декольте: Оля Фреймут показала нежное фото

10 Читати новину українською
Ольга Фреймут
Ольга Фреймут / Instagram / @freimutolia

Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут очаровала поклонников в социальных сетях нежным и домашним снимком, который набрал за первые часы после публикации более 16 тысяч лайков..

Новое фото Ольга опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также: В объятиях мужа: Оля Фреймут показала стройную фигуру в купальнике

На фотографии звездная мама позирует на кровати в легком синем платье с цветочным принтом и улыбается в камеру. В подписи Фреймут пожелала поклонникам хороших выходных и рассказала о любви к своей квартире.

Как я люблю Подол. И мою квартиру на улице Спасской, и этот несовершенный, как картина импрессиониста, вид из окна. Девушки, сделайте все, чтобы иметь "собственную комнату" – это я уже цитирую Вирджинию Вульф,
– подписала Оля.

Ольга Фреймут
Ольга Фреймут / Instagram / @freimutolia

blog_ava
Саудовская Аравия созывает экстренный саммит арабских лидеров из-за нападения на танкеры
сегодня
933
Теги: LifeStyle Ольга Фреймут
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Представитель Нидерландов победил на Евровидении-2019: биография Дункана Лоренса
сегодня 02:43 Представитель Нидерландов победил на Евровидении-2019: биография Дункана Лоренса
4924
"Мошенницы": римейк на римейк комедии с Энн Хэтэуэй в главной роли
18 мая 17:38 "Мошенницы": римейк на римейк комедии с Энн Хэтэуэй в главной роли
Юлія Ліпенцева 192
Брак искусства и технологий: почему обязательно надо посетить "Мастерскую света" в Париже
18 мая 16:04 Брак искусства и технологий: почему обязательно надо посетить "Мастерскую света" в Париже
Наталія Печерська 70
Голос крымских татар: песни, фильмы и книги о трагедии народа в день 75 годовщины
18 мая 15:50 Голос крымских татар: песни, фильмы и книги о трагедии народа в день 75 годовщины
150
Топ-5 лучших музеев Европы с абсолютно бесплатным входом: захватывающие фото
18 мая 11:35 Топ-5 лучших музеев Европы с абсолютно бесплатным входом: захватывающие фото
Юлія Гілей 187
Новости
Больше новостей
Залиште відгук