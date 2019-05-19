В цветочном платье с декольте: Оля Фреймут показала нежное фото

Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут очаровала поклонников в социальных сетях нежным и домашним снимком, который набрал за первые часы после публикации более 16 тысяч лайков..

Новое фото Ольга опубликовала на своей странице в Instagram.

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На фотографии звездная мама позирует на кровати в легком синем платье с цветочным принтом и улыбается в камеру. В подписи Фреймут пожелала поклонникам хороших выходных и рассказала о любви к своей квартире.

Как я люблю Подол. И мою квартиру на улице Спасской, и этот несовершенный, как картина импрессиониста, вид из окна. Девушки, сделайте все, чтобы иметь "собственную комнату" – это я уже цитирую Вирджинию Вульф,

– подписала Оля.



Ольга Фреймут / Instagram / @freimutolia