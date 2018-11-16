В Японии нашли редкий мультфильм Диснея, считавшийся утерянным

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Кадр из мультфильма Neck’n’Neck
Кадр из мультфильма Neck’n’Neck / edition.cnn.com

Японский исследователь истории мультипликации Ясуши Ватанабе нашел диснеевский мультфильм 1928 года, который до сих пор считали потерянным.

Оказалось, что лента Neck'n'Neck в течении 70 лет хранилась в его же коллекции, передает CNN.

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Исследователь купил фильм за 400 японских иен или 4,4 доллара (по тогдашнему курсу) в Осаке, когда еще был студентом.


Кадр из мультфильма​ Neck’n’Neck

Мультик длится всего две минуты и рассказывает про Освальда – кролика-счастливчика, которого преследует пес-патрульный. Однако это сокращенная версия мультифильма, которую считали утраченной. Есть расширенная версия, которая длилась до пяти минут.


Кадр из мультфильма​ Neck’n’Neck

Ватанабе осознал, что обладает редкой находкой, только после того, как прочитал книгу "Освальд кролик-счастливчик: поиски потерянных мультфильмов Диснея", автором которой является бывший аниматор студии Дэвид Боссерт.


Кадр из мультфильма​ Neck’n’Neck

После этого японский исследователь связался с аниматором и "Архивом Уолта Диснея", где ему подтвердили, что это та действительно лента, которую считали пропавшей.

Поскольку я был поклонником Диснея много лет, я рад, что смог сыграть роль в открытии,
– сказал Ватанабе.

Теги: LifeStyle Кино Япония
Источник: Lifestyle
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