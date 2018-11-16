В Японии нашли редкий мультфильм Диснея, считавшийся утерянным
Японский исследователь истории мультипликации Ясуши Ватанабе нашел диснеевский мультфильм 1928 года, который до сих пор считали потерянным.
Оказалось, что лента Neck'n'Neck в течении 70 лет хранилась в его же коллекции, передает CNN.
Читайте также: Walt Disney покажет новую экранизацию любимого мультфильма века "Дамбо": трейлер
Исследователь купил фильм за 400 японских иен или 4,4 доллара (по тогдашнему курсу) в Осаке, когда еще был студентом.
Кадр из мультфильма Neck’n’Neck
Мультик длится всего две минуты и рассказывает про Освальда – кролика-счастливчика, которого преследует пес-патрульный. Однако это сокращенная версия мультифильма, которую считали утраченной. Есть расширенная версия, которая длилась до пяти минут.
Кадр из мультфильма Neck’n’Neck
Ватанабе осознал, что обладает редкой находкой, только после того, как прочитал книгу "Освальд кролик-счастливчик: поиски потерянных мультфильмов Диснея", автором которой является бывший аниматор студии Дэвид Боссерт.
Кадр из мультфильма Neck’n’Neck
После этого японский исследователь связался с аниматором и "Архивом Уолта Диснея", где ему подтвердили, что это та действительно лента, которую считали пропавшей.
Поскольку я был поклонником Диснея много лет, я рад, что смог сыграть роль в открытии,
– сказал Ватанабе.