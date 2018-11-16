В Японии нашли редкий мультфильм Диснея, считавшийся утерянным

Японский исследователь истории мультипликации Ясуши Ватанабе нашел диснеевский мультфильм 1928 года, который до сих пор считали потерянным.

Оказалось, что лента Neck'n'Neck в течении 70 лет хранилась в его же коллекции, передает CNN.

Читайте также: Walt Disney покажет новую экранизацию любимого мультфильма века "Дамбо": трейлер

Исследователь купил фильм за 400 японских иен или 4,4 доллара (по тогдашнему курсу) в Осаке, когда еще был студентом.



Кадр из мультфильма​ Neck’n’Neck

Мультик длится всего две минуты и рассказывает про Освальда – кролика-счастливчика, которого преследует пес-патрульный. Однако это сокращенная версия мультифильма, которую считали утраченной. Есть расширенная версия, которая длилась до пяти минут.



Кадр из мультфильма​ Neck’n’Neck

Ватанабе осознал, что обладает редкой находкой, только после того, как прочитал книгу "Освальд кролик-счастливчик: поиски потерянных мультфильмов Диснея", автором которой является бывший аниматор студии Дэвид Боссерт.



Кадр из мультфильма​ Neck’n’Neck

После этого японский исследователь связался с аниматором и "Архивом Уолта Диснея", где ему подтвердили, что это та действительно лента, которую считали пропавшей.

Поскольку я был поклонником Диснея много лет, я рад, что смог сыграть роль в открытии,

– сказал Ватанабе.