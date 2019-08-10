В крошечном бикини и платье в сетку: Деми Роуз похвасталась аппетитными формами

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Деми Роуз
Деми Роуз / Instagram / @demirosemawby

Известную английскую звезду Деми Роуз нельзя отнести к категории классических моделей, но и грех называть ее моделью размера plus-size, ведь ее тонкая талия заслуживает звания осиной. Так, 24-летняя брюнетка знает свои достоинства фигуры и отлично демонстрирует их в соцсети.

Именно благодаря пикантным снимкам в Instagram Деми Роуз стала известной, поэтому теперь ей приходится лишь придерживаться стабильности в своих публикациях и радовать аудиторию новой дозой эротики. С чем она, собственно, отлично справляется.

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На свежих фото сексапильная модель с ростом 157 сантиметров позировала в крохотном черном бикини, тонкие полоски которого едва виднелись на ее талии. Ее горячее фото было сделано на фоне пальм и других тропических растений.

"Верх" купальника с любимым глубоким декольте отлично подчеркнул еще одно из ее преимуществ – пышный бюст. Поверх пляжного наряда звезда с многомиллионной аудиторией накинула платье-сетку оранжевого цвета. Стильности образу добавили массивные аксессуары, а именно – серьги и ожерелье.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Эротика
Источник: LifeStyle 24
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