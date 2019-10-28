В латексном платье с округлым животом: Эшли Грэм показала костюм на Хэллоуин-2019
Популярная plus-size модель Эшли Грэм, которая ожидает рождения первенца, подготовила эффектный образ Джессики Рэббит для празднования Хеллоуина.
В 2019 году жуткий ежегодный праздник Хэллоуин выпадает в ночь с четверга на пятницу (с 31 октября на 1 ноября), поэтому в мире многие люди начали отмечать его с пятницы, 25 октября.
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На своей странице в Инстаграме Эшли Грэм показала новые снимки своего хэллоуинского образа. Модель повторила look интригующего мультипликационного персонажа Джессики Рэббит.
На новых фото будущая мама позирует в обтягивающем красном латексном платье, которое подчеркнуло ее округлый живот. Дополняют "аутфит" Эшли фиолетовые варежки, красный парик и яркий макияж.
Эшли Грэм / Instagram / @ashleygraham
Муж модели Джастин Эрвин подготовил образ американского рестлера Рэнди Сэвиджа (Macho Man).
"Рэнди Сэвидж наткнулся на Джессику Рэббит в этот Хеллоуин", – добавила Эшли Грэм в подписи.
Эшли Грэм и Джастин Эрвин / Instagram / @ashleygraham
Эшли Грэм и Джастин Эрвин / Instagram / @ashleygraham
Эшли Грэм / Instagram / @ashleygraham
Эшли Грэм / Instagram / @ashleygraham
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