В латексном платье с округлым животом: Эшли Грэм показала костюм на Хэллоуин-2019

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Эшли Грэм
Эшли Грэм / Instagram / @ashleygraham

Популярная plus-size модель Эшли Грэм, которая ожидает рождения первенца, подготовила эффектный образ Джессики Рэббит для празднования Хеллоуина.

В 2019 году жуткий ежегодный праздник Хэллоуин выпадает в ночь с четверга на пятницу (с 31 октября на 1 ноября), поэтому в мире многие люди начали отмечать его с пятницы, 25 октября.

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На своей странице в Инстаграме Эшли Грэм показала новые снимки своего хэллоуинского образа. Модель повторила look интригующего мультипликационного персонажа Джессики Рэббит.

На новых фото будущая мама позирует в обтягивающем красном латексном платье, которое подчеркнуло ее округлый живот. Дополняют "аутфит" Эшли фиолетовые варежки, красный парик и яркий макияж.

Ешлі Грем
Эшли Грэм / Instagram / @ashleygraham

Муж модели Джастин Эрвин подготовил образ американского рестлера Рэнди Сэвиджа (Macho Man).

"Рэнди Сэвидж наткнулся на Джессику Рэббит в этот Хеллоуин", – добавила Эшли Грэм в подписи.

Ешлі Грем і джастін ервін
Эшли Грэм и Джастин Эрвин / Instagram / @ashleygraham

Ешлі Грем і джастін ервін
Эшли Грэм и Джастин Эрвин / Instagram / @ashleygraham

Ешлі Грем
Эшли Грэм / Instagram / @ashleygraham

Ешлі Грем
Эшли Грэм / Instagram / @ashleygraham

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Хэллоуин LifeStyle Эшли Грем
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