В любимом голубом: Кейт Миддлтон пришла на официальное мероприятие в элегантном пальто

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Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон / Getty Images

Герцоги Кембриджские полностью вошли в рабочий ритм после летних каникул и приступили к выполнению своих королевских обязанностей. Любимцы британцев вместе с Дэвидом Аттенборо посетили церемонию наименования исследовательского судна. Для официального выхода Кейт Миддлтон выбрала особенный наряд – пальто в любимом королевском оттенке.

37-летняя герцогиня Кембриджская полностью перешла на осенний гардероб, однако даже в пасмурные дни она предпочитает светлые оттенки. Особенно, когда мероприятие, которое она планирует посетить, важно для Великобритании и ее жителей.

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Сегодня, 26 сентября, Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом прибыли в Беркенгед, в Англии, чтобы присутствовать на церемонии наименования исследовательского судна RSS сэра Дэвида Аттенборо. Как сообщают иностранные издания, герцогиня Кембриджская разобьет бутылку шампанского на борту судна, так как такая традиция существует в Великобритании уже не одну сотню лет.

Кейт Міддлтон
Герцоги Кембриджские и Дэвид Аттенборо / Getty Images

Для такой важной миссии Кейт Миддлтон надела не менее особый наряд, а именно – элегантное пальто королевского голубого оттенка от Alexander McQueen. Ведь, ни для кого не секрет, что этот цвет также обожает королева Елизавета II. Изысканный образ герцогини довершили синие замшевые туфли на невысоком каблуке от Emmy London Josie Block, клатч Asprey London 1781 Pochette, а также серьги от Mappin and Webb Empress.

Кейт Міддлтон
Кейт Миддлтон / Getty Images

Кейт Міддлтон
Кейт Миддлтон / Getty Images 

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Кейт Миддлтон Королівська сім'я
Источник: LifeStyle 24
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