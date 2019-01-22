В оливковом платье: Кейт Миддлтон примерила изысканный образ

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Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон / www.gettyimages.com

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон продемонстрировала стильный образ для визита в офис организации Family Action в Люишеме, Великобритания.

Для выхода жена принца Уильяма и мать троих детей Кейт Миддлтон надела изысканное платье темно-оливкового цвета от британского бренда Beulah London, которое стоит 770 долларов. Интересной деталью на платье стал пояс, который подчеркнул стройную талию Кэтрин.

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Свой образ герцогиня завершила клатчем и туфлями на невысоких в каблуках в тон от Kiki McDonough (цена обуви – более 1800 долларов).


Кейт Миддлтон / Getty Images


Кейт Миддлтон / Getty Images


Кейт Миддлтон / Getty Images


Кейт Миддлтон / Getty Images

Теги: LifeStyle Стиль и мода Кейт Миддлтон Королівська сім'я
Источник: 24 канал
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