В память о Лагерфельде: 48-летняя Клаудия Шиффер украсила обложку китайского Vogue

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Клаудия Шиффер
Клаудия Шиффер / Instagram / @voguechina

Немецкая супермодель впервые снялась для обложки китайского Vogue. Последнее время Клаудия Шиффер нечасто соглашается на съемки для журналов. Однако ее появление на обложке Vogue China подкреплено весомой причиной – в апрельском номере глянца будет почитаться память Карла Лагерфельда.

Звезда подиумов и одна из самых высокооплачиваемых моделей 90-х годов Клаудия Шиффер неоднократно сотрудничала с креативным директором модного дома Chanel Карлом Лагерфельдом, который умер в феврале 2019 года. Поэтому на предложение сняться в апрельском номере Vogue China, который будет посвящен его памяти, она не могла отказать даже несмотря на то, что в последнее время предпочитает не сниматься для глянцев.

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На обложке Клаудия Шиффер позировала в черном платье с золотистыми мелкими цветами от Chanel. А в ее волосах была небольшая черная брошка, подобная той, которую когда-то обожала носить основательница бренда Коко Шанель.

К супермодели присоединились 34-летняя Саша Пивоварова и 22-летняя Грейс Элизабет, которые также позировали перед камерой в нарядах, созданных Карлом Лагерфельдом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений VOGUE CHINA (@voguechina)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений VOGUE CHINA (@voguechina)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений VOGUE CHINA (@voguechina)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений VOGUE CHINA (@voguechina)

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Мода
Источник: LifeStyle 24
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