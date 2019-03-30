В память о Лагерфельде: 48-летняя Клаудия Шиффер украсила обложку китайского Vogue
Немецкая супермодель впервые снялась для обложки китайского Vogue. Последнее время Клаудия Шиффер нечасто соглашается на съемки для журналов. Однако ее появление на обложке Vogue China подкреплено весомой причиной – в апрельском номере глянца будет почитаться память Карла Лагерфельда.
Звезда подиумов и одна из самых высокооплачиваемых моделей 90-х годов Клаудия Шиффер неоднократно сотрудничала с креативным директором модного дома Chanel Карлом Лагерфельдом, который умер в феврале 2019 года. Поэтому на предложение сняться в апрельском номере Vogue China, который будет посвящен его памяти, она не могла отказать даже несмотря на то, что в последнее время предпочитает не сниматься для глянцев.
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На обложке Клаудия Шиффер позировала в черном платье с золотистыми мелкими цветами от Chanel. А в ее волосах была небольшая черная брошка, подобная той, которую когда-то обожала носить основательница бренда Коко Шанель.
К супермодели присоединились 34-летняя Саша Пивоварова и 22-летняя Грейс Элизабет, которые также позировали перед камерой в нарядах, созданных Карлом Лагерфельдом.