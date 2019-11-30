В платье от Balenciaga: Селин Дион поразила роскошным сценическим образом

Знаменитую певицу Селин Дион в 51 год с легкостью можно назвать одной из главных модниц мира. Артистка каждый раз поражает поклонников эффектными нарядами, умело сочетая в образах элегантность и сексуальность. Да и сценический наряд Селин может завораживать.

Это Селин Дион доказала во время перформанса в Нью-Йорке. Концерт поп-дива организовала накануне Дня благодарения и анонсировала, что все американцы смогут посмотреть ее выступление во время праздничного обеда. Трансляцию шоу вел один из популярных телеканалов.

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К знаковому выступлению Селин Дион тщательно подготовилась, создав эффектное мультимедийное сопровождение и декорации. Позаботилась артистка и о сценическом наряде, который выглядел великолепно. Селин предстала перед меломанами в роскошном шелковом платье от испанского бренда Balenciaga. Наряд имел асимметричный крой и обнажал стройную ногу певицы и плечи. Образ Селин Дион дополнила серьгами от Chopard, которые объединили белое золото и крупные сапфиры в обрамлении россыпи бриллиантов.



Селин Дион / Vogue



Селин Дион на концерте в Нью-Йорке​ / Instagram / @celinedion



Роскошный образ Селин Дион / Instagram / @celinedion

Вероятно, синий цвет – один из любимых для Селин Дион. В гардеробе артистки есть несколько эффектных сценических костюмов, которые уже успели покорить сеть. В частности, на фестивале BST Hyde Park, который отгремел в Монреале в июле 2019 года, она предстала перед зрителями в блестящем синем костюме. Наряд подчеркнул стройную фигуру звезды, а Селин Дион с удовольствием танцевала под собственные песни.