В платья с металлическим эффектом: Сара Джессика Паркер на бродвейской премьере "Гарри Поттера"

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Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер / www.gettyimages.com

Звезда сериала "Секс и город" (Sex and the City) Сара Джессика Паркер стала специальной гостьей премьеры пьесы "Гарри Поттер и Проклятое дитя" (Harry Potter and the Cursed Child) на Бродвее, авторами которой стали писательница Джоан Роулинг и режиссер Джон Тиффани.

Для премьеры в Нью-Йорке Сара Джессика Паркер надела эффектное платье-миди с глубоким декольте из коллекции израильского бренда Maskit. Платье имеет интересную расцветку ткани - баклажановый цвет с металлическим оттенком смотрится идеально с загаром и белокурыми волосами актрисы.

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Дополнили образ исполнительницы роли Керри Брэдшоу блестящие босоножки на каблуках от собственного бренда, стоимостью 365 долларов.

Сара Джессіка Паркер
Сара Джессика Паркер / Getty Images

После пьесы актриса общалась с поклонниками и позировала перед папарацци. Впоследствии Паркер взяла в руки деревянную палочку и почувствовала себя колдуньей из мира Гарри Поттера. Фотографы сразу начали снимать Сару Джессику в забавных позах.

Сара Джессіка Паркер
​Сара Джессика Паркер / Getty Images

К слову, премьера пьесы "Гарри Поттер и Проклятое дитя" состоялась в июле 2016 года в Лондоне и была поставлена по восьмой книге цикла о Гарри Поттере.

Сара Джессіка Паркер
​Сара Джессика Паркер / Getty Images

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Теги: LifeStyle Гарри Поттер Голливуд Стиль и мода
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