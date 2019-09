В платья с металлическим эффектом: Сара Джессика Паркер на бродвейской премьере "Гарри Поттера"

Звезда сериала "Секс и город" (Sex and the City) Сара Джессика Паркер стала специальной гостьей премьеры пьесы "Гарри Поттер и Проклятое дитя" (Harry Potter and the Cursed Child) на Бродвее, авторами которой стали писательница Джоан Роулинг и режиссер Джон Тиффани.

Для премьеры в Нью-Йорке Сара Джессика Паркер надела эффектное платье-миди с глубоким декольте из коллекции израильского бренда Maskit. Платье имеет интересную расцветку ткани - баклажановый цвет с металлическим оттенком смотрится идеально с загаром и белокурыми волосами актрисы. Читайте также: В стиле Кэрри Брэдшоу: образы Сары Джессики Паркер, которые вдохновляют Дополнили образ исполнительницы роли Керри Брэдшоу блестящие босоножки на каблуках от собственного бренда, стоимостью 365 долларов.

Сара Джессика Паркер / Getty Images После пьесы актриса общалась с поклонниками и позировала перед папарацци. Впоследствии Паркер взяла в руки деревянную палочку и почувствовала себя колдуньей из мира Гарри Поттера. Фотографы сразу начали снимать Сару Джессику в забавных позах.

​Сара Джессика Паркер / Getty Images К слову, премьера пьесы "Гарри Поттер и Проклятое дитя" состоялась в июле 2016 года в Лондоне и была поставлена по восьмой книге цикла о Гарри Поттере.

​Сара Джессика Паркер / Getty Images