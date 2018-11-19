В прозрачном боди без белья: Эмбер Хьорд пришла на пресс-конференцию в провокативном образе

32-летняя американская актриса Эмбер Хьорд, которая сыграла одну из главных ролей в фильме "Аквамен", посетила пресс-конференцию в Нью-Йорке с участием создателей ленты.

На пресс-конференции также присутствовали режиссер Джеймс Ван, актеры Патрик Уилсон и Джейсон Момоа, пишет Daily Mail.

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Для выхода Эмбер подобрала довольно эпатажный образ, надев джинсы, черный жакет и прозрачное кружевное боди на голое тело. На пресс-конференции конфузов с одеждой не было, однако на улице Эмбер раскованно позировала перед объективами фотографов. Поэтому впоследствии сеть пополнилась очередными откровенными снимками актрисы.

Дивіться відео виходу Ембер Хьорд:

К слову, когда актриса посетила премьеру фильма "Аквамен" 18 ноября, внимание всех гостей в очередной раз было приковано к пленительному наряду Эмбер. Для торжественного выхода она надела короткое платье в пайетках с откровенным декольте в форме капли.

Напомним, недавно в сети появился официальный трейлер боевика "Аквамен". Кинокартину еще задолго до ее выхода называли одним из самых ожидаемых фильмов года. Премьера фильма в Украине состоится 13 декабря.

Кто такая Эмбер Херд?

Эмбер Хьорд – знаменитая американская актриса родом из Техаса. В 17 лет она оставила учебу в Католической академии и переехала в Нью-Йорк. Там и началась ее актерская карьера. Первый фильм, в котором Эмбер Херд сыграла второстепенную роль, называется "В лучах славы". Главные роли актриса сыграла в фильмах: "Никогда не сдавайся "(2008), "Добро пожаловать в Зомбиленд" (2009), "Палата" (2010), "Лондонские поля" (2018) и другие. У Эмбер Херд длительное время встречалась с Илоном Маском, однако со временем звездный союз распался. После разрыва Амбер Херд закрутила роман с Джонни Деппом. В 2015 году пара поженилась, а уже в 2017 официально развелись.