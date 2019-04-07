В прозрачном черном платье: Оля Фреймут с мужем посетила школьный бал

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Владимир Локотко и Ольга Фреймут
Владимир Локотко и Ольга Фреймут / Instagram / @freimutolia

Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут с мужем, генеральным директором Нового канала Владимиром Локотко, посетили школьный бал старшей дочери Златы, который называется "Black and White".

Снимки с события Фреймут опубликовала на своей странице в Instagram.

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Для выхода Ольга примерила элегантное длинное черное кружевное платье с прозрачным верхом, под который знаменитость надела черное белье. Свой образ звезда завершила лакированными туфлями на высоком каблуке в тон наряду и украшениями.

"Благотворительный Black and White бал в школе PSI, где учится Злата. Мы с мужем желаем Вам хорошего настроения", – лаконично прокомментировала снимок с любимым супругом телеведущая.

Володимир Локотко і Ольга Фреймут
Владимир Локотко и Ольга Фреймут / Instagram / @freimutolia

Ольга Фреймут
Ольга Фреймут / Instagram- / @freimutolia

Володимир Локотко і Ольга Фреймут
Владимир Локотко и Ольга Фреймут / Instagram-Stories / @freimutolia

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Теги: LifeStyle Ольга Фреймут Новости LifeStyle Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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