В прозрачном черном платье: Оля Фреймут с мужем посетила школьный бал
Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут с мужем, генеральным директором Нового канала Владимиром Локотко, посетили школьный бал старшей дочери Златы, который называется "Black and White".
Снимки с события Фреймут опубликовала на своей странице в Instagram.
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Для выхода Ольга примерила элегантное длинное черное кружевное платье с прозрачным верхом, под который знаменитость надела черное белье. Свой образ звезда завершила лакированными туфлями на высоком каблуке в тон наряду и украшениями.
"Благотворительный Black and White бал в школе PSI, где учится Злата. Мы с мужем желаем Вам хорошего настроения", – лаконично прокомментировала снимок с любимым супругом телеведущая.
Владимир Локотко и Ольга Фреймут / Instagram / @freimutolia
Ольга Фреймут / Instagram- / @freimutolia
Владимир Локотко и Ольга Фреймут / Instagram-Stories / @freimutolia