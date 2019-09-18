В прозрачном наряде и кожаном корсете: Леди Гага презентовала собственную линию косметики

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Леди Гага презентовала собственную косметическую линию
Леди Гага презентовала собственную косметическую линию / Instagram / @ladygaga

Леди Гага стала бизнесвумен. Артистка устроила шумную вечеринку по случаю запуска ее линии косметики Haus Laboratories. Однако и в такой особый день звезда не отказалась от эпатажа.

Презентация косметической линии состоялась 16 сентября в Санта-Монике, что в Калифорнии. На мероприятие поп-дива пригласила немало своих коллег, которые охотно поддержали Леди Гагу. В частности, на вечеринке можно было увидеть Эшли Симпсон, Патрика Старра, Никиту Драгуна, Мэнни Муа и других звезд. Однако все внимание все же было приковано к Леди Гаге.

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На самой презентации и фотоколе артистка предстала в приталенном платье с пикантным разрезом на ноге. А вот уже на вечеринке зажгла под любимые песни в прозрачном черном наряде, поверх которого надела кожаный корсет с баской. В таком эпатажном образе Леди Гага сделала серию фото, которые впоследствии разместила на своей инстаграм-странице.

Леді Гага у Каліфорнії
Леди Гага в Калифорнии / Фото: Instagram / @ladygaga

Поп-діва Леді Гага

Поп-дива Леди Гага / Фото: Instagram / @kevinmazur

Примечательно, что на презентации новой косметической линии артистка предстала перед камерами с эффектным макияжем. Леди Гага убеждает, что ее косметика должна вдохновлять людей быть собой и не бояться показывать это другим. Сама же коллекция состоит из 6 изделий, среди которых – подводки для глаз и губ, специальные тени для век с различными оттенками и наклейки.

"Сейчас я смелее, чем когда-либо. Я преодолеваю препятствия, связанные с психологическими проблемами и своей популярностью... Это не просто запуск косметики. Это гламурная атака на мир, которая научит людей принимать себя, быть смелыми, а самое главное – добрыми. Да, я хочу, чтобы мое дело было успешным. Однако больше всего я мечтаю о том, чтобы люди любили себя и увидели, насколько они прекрасны", – объяснила Леди Гага.

Співачка Леді Гага запустила косметичну лінію

Певица Леди Гага запустила косметическую линию / Фото: Instagram / @ladygaga

Вечеринка Леди Гаги завершилась ди-джейским сетом в исполнении поп-дивы. В перерывах между музыкой артистка общалась с гостями и рассказывала, что вдохновило ее создать косметическую линию.

Леді Гага на презентації косметики
Леди Гага на презентации косметики / Фото: Instagram / @kevinmazur

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Леди Гага
Источник: LifeStyle 24
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