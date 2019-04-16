В сети набирает популярность песня "Не зупиняйся" экс-участника DZIDZIO Julika

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Julik выпустил новую песню "Не зупиняйся"
Julik выпустил новую песню "Не зупиняйся" / Пресс-служба

Новый хит бывшего участника команды DZIDZIO лишь за несколько дней получил немалую популярность на YouTube. Сингл под названием "Не зупиняйся" стал третьим в творчестве сольной карьеры Julika (настоящее имя Назар Гук).

По словам самого артиста, новая песня "Не зупиняйся" имеет целью призвать людей верить в себя и свои возможности. Лично для Julika этот трек прекрасно показывает любовь артиста к музыке, ведь она является той движущей силой, которая вдохновляет и стимулирует певца двигаться вперед.

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Когда ты делаешь какое-то дело, а она не удается – это не повод остановиться, жаловаться или просто отложить его на завтра. Благодаря своей вере и маленькой настойчивости можно свернуть горы и достичь желаемого,
– объяснил исполнитель.

Julik также поделился, что первые две песни лирико-романтического толка, однако третья – "Не зупиняйся" – это та песня, "которая с ним каждый день".

Julik Не зупиняйся слухати пісню онлайн
Julik выпустил новую песню "Не зупиняйся" / Пресс-служба

"Время от времени ко мне обращаются поклонники с вопросом : "Как ты все успеваешь? Где научился так классно играть?". На что у меня всегда ответ простой: нужно ставить цели и при любых обстоятельствах идти к своей цели!" – подытожил Julik.

Julik – Не зупиняйся: слушать песню онлайн

 

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Теги: LifeStyle Музыка Дзидзьо
Источник: LifeStyle 24
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